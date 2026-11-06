به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، پس از پایان یکصد و یکمین سفر استانی خود به استان هرمزگان و شهرستان میناب که با همراهی جمعی از اهالی فرهنگ، هنر، سینما و رسانه و در چارچوب برنامه‌های ستاد ملی شهدای جنایت میناب انجام شد، در پیامی خطاب به مردم این استان و شهرستان، ضمن قدردانی از میزبانی و همراهی مردم، بر ضرورت پیگیری مستمر مصوبات و تبدیل مسئولیت ملی در قبال شهدای میناب به برنامه‌های اجرایی و اقدامات ماندگار تاکید کرد.

صالحی‌امیری در این پیام با اشاره به تاثیر عمیق حضور در گلزار شهدای میناب، مدرسه شجره‌طیبه و دیدار با خانواده‌های شهدا، نوشت: سفر به هرمزگان به پایان رسید، اما تصویر گلزار شهدای میناب، مدرسه شجره‌طیبه و نگاه صبور خانواده‌های شهدا، از ذهن و دل ما پاک نخواهد شد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همچنین با قدردانی از استاندار هرمزگان، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، مدیران اجرایی استان و شهرستان، نخبگان، فعالان فرهنگی و اجتماعی، اهالی رسانه و دست‌اندرکاران سفر، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت مدیریت استان و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای تحقق مصوبات ستادهای ملی، استانی و شهرستانی شهدای جنایت میناب تاکید کرد و خواستار پیگیری این مصوبات با زمان‌بندی روشن و نظارت مستمر شد تا نتایج اقدامات در زندگی مردم قابل مشاهده باشد.

او در بخش دیگری از پیام خود، با ادای احترام به مقام ۱۶۸ دانش‌آموز و معلم شهید مدرسه شجره‌طیبه، تاکید کرد: آنان فرزندان میناب‌اند، اما امروز فرزندان همه ایران‌اند.

صالحی‌امیری با اشاره به مسئولیت سنگین ناشی از حضور در کنار خانواده‌های شهدا، خاطرنشان کرد: ادای احترام به شهدا، اگر به مسئولیت‌پذیری و اقدام نینجامد، ناتمام است.

همراهی ۱۵۰ چهره فرهنگی و هنری برای روایت ماندگار حقیقت میناب

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در ادامه، از همراهی ۱۵۰ چهره فرهنگی، هنری، سینمایی و رسانه‌ای در سفر به میناب و هم‌عهدی آنان با خانواده‌های شهدا قدردانی کرد و این حضور را نشانه‌ای ارزشمند از همبستگی ملی و مسئولیت اجتماعی جامعه فرهنگ و هنر ایران در قبال رنج مردم و صیانت از حقیقت دانست.

صالحی‌امیری با اشاره به میثاق اهالی فرهنگ و هنر برای خلق آثار فاخر و شاخص درباره این فاجعه، تصریح کرد: این جامعه هنری و رسانه‌ای وظیفه دارد با آفرینش روایت‌هایی ماندگار و اثرگذار، ابعاد جنایتی را که در میناب رخ داد بازتاب دهد و راوی صادق ستاره‌های مظلوم این سرزمین باشد.

او همچنین با تاکید بر ظرفیت‌های انسانی و فرهنگی میناب، این شهرستان را برخوردار از سرمایه‌ای ارزشمند از نجابت، صبوری، فرهنگ و اراده برای بازسازی و پیشرفت توصیف کرد و نوشت: ما با مردم این دیار عهد می‌بندیم که میناب را به نمادی از مقاومت و افشای جنایات جنگی حاکمان کودک‌کش و بی‌خرد کاخ سفید و رژیم صهیونیستی تبدیل کنیم.

توسعه میناب؛ از بازسازی مدارس تا رونق گردشگری و صنایع‌دستی

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در بخش دیگری از پیام خود، با اشاره به تاکید رئیس‌جمهوری بر مسئولیت ملی بازسازی و توسعه میناب و ضرورت بسیج ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و نهادها، بر لزوم تجلی این رویکرد در اقدامات ملموس و ماندگار تاکید کرد.

صالحی‌امیری در تشریح عرصه‌های اولویت‌دار این مسیر، احداث مدارس مدرن برای فرزندان میناب، ایجاد فضاهای فرهنگی و هنری، فراهم‌سازی فرصت‌های اشتغال، رونق صنایع‌دستی و صنایع خلاق، توسعه زیرساخت‌های گردشگری، بهبود فضاهای شهری و بهسازی سیما و منظر شهر تاریخی میناب را از جمله ضرورت‌های بازسازی و توسعه این شهرستان برشمرد.

او با تاکید بر پیشینه تاریخی و تمدنی میناب، آینده این شهرستان را شایسته برخورداری از فرصت‌های متناسب با ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و انسانی آن دانست و تصریح کرد: بازسازی میناب نباید فقط به جبران خسارت‌ها محدود بماند، بلکه باید زمینه‌ساز ارتقای کیفیت زندگی، تقویت زیرساخت‌ها و شکل‌گیری افق تازه‌ای از توسعه پایدار در این منطقه باشد.

صالحی‌امیری در پایان، با تاکید بر تداوم همراهی دولت و ستاد ملی شهدای جنایت میناب با مردم این شهرستان، نوشت: رئیس‌جمهور، دولت و ستاد بزرگداشت شهدای جنایت میناب با شما هم‌عهدند که میناب را هرگز فراموش نکنند و برای ساختن آینده‌ای روشن‌تر و توسعه‌یافته، در کنار شما بایستند.

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