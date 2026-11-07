منوچهر حبیبی جمعه ۱۵ آبان‌ماه در حاشیه بازدید از شانزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی کرمانشاه، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با اشاره به استقبال گسترده استان‌های کشور از این نمایشگاه، اظهار کرد: استقبال هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی از سراسر کشور، مسئولیت ما را در قبال حمایت و توسعه این حوزه سنگین‌تر می‌کند و ضروری است با برنامه‌ریزی و حمایت مؤثر، ظرفیت‌های ارزشمند صنایع‌دستی استان را احیا کنیم.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه کرمانشاه در رشته‌های متنوعی از صنایع‌دستی دارای پیشینه و اعتبار است، افزود: گلیم‌بافی، قلم‌زنی و دیگر هنرهای اصیل و بومی استان نباید به فراموشی سپرده شوند، بلکه باید با برگزاری دوره‌های آموزشی، تربیت هنرمندان و شاگردان جدید و ایجاد زمینه نوآوری، این رشته‌ها را دوباره به چرخه تولید و اقتصاد بازگردانیم.

او همچنین با اشاره به ضرورت معرفی هویت فرهنگی استان در فضاهای عمومی، تصریح کرد: پیشنهاد استفاده از پوشش سنتی و لباس‌های بومی کرمانشاه در مکان‌های پرتردد از جمله هتل‌ها و نمایشگاه‌ها، پیشنهاد ارزشمندی است که مورد استقبال قرار گرفته و تأکید کرده‌ایم اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با کار بیشتر بر روی این طرح، لباس‌های بومی استان را در قالب‌هایی متنوع‌تر، جذاب‌تر و شکیل‌تر معرفی کند.

حبیبی با اشاره به تنوع ظرفیت‌های صنایع‌دستی در شهرستان‌های مختلف استان، گفت: از دالاهو و هرسین تا سنقر و پاوه، هر منطقه متناسب با پیشینه و فرهنگ بومی خود، ظرفیت‌های منحصربه‌فردی در حوزه صنایع‌دستی دارد که باید با حمایت هدفمند، زمینه شکوفایی و معرفی آن‌ها فراهم شود.

او تسهیل دسترسی صنعتگران به تسهیلات بانکی، حمایت از تولیدکنندگان و معرفی محصولات صنایع‌دستی به دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مختلف برای توسعه بازار فروش را از جمله ضرورت‌های این حوزه دانست و افزود: باید فرهنگ استفاده از محصولات صنایع‌دستی بومی در تهیه هدایا و سوغات نیز تقویت شود تا این آثار ارزشمند به‌عنوان نماد هویت و فرهنگ کرمانشاه به سایر نقاط کشور معرفی شوند.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر ظرفیت بین‌المللی برخی رشته‌های صنایع‌دستی استان تصریح کرد: بسیاری از تولیدات هنرمندان کرمانشاهی قابلیت معرفی و عرضه در بازارهای بین‌المللی را دارند و باید با حمایت از صنعتگران و تقویت برنامه‌های بازاریابی و تجاری‌سازی، مسیر حضور این محصولات در بازارهای جهانی را هموار کنیم.

حبیبی در پایان با قدردانی از تلاش هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی و دستگاه‌های متولی، ابراز امیدواری کرد با تداوم حمایت‌ها، تقویت زیرساخت‌های تولید و فروش و بهره‌گیری از انگیزه و توان هنرمندان، صنایع‌دستی کرمانشاه بار دیگر به جایگاه شایسته و روزهای اوج خود بازگردد.

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