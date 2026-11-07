متخصصان ایرانی توانایی مرمت و احیای کاخ گلستان را دارند

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آنا پائولینی، رئیس دفتر یونسکو در تهران و مدیر هماهنگی دفاتر ملی در دفتر مرکزی یونسکو با حضور در مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان، از کاخ‌موزه‌ها و بخش‌های آسیب‌دیده بر اثر جنگ بازدید کرد و در جریان اقدامات حفاظتی و برنامه‌های مرمت اضطراری این اثر تاریخی قرار گرفت.

در جریان این بازدید، پائولینی ضمن ابراز تأسف از خسارات واردشده به کاخ گلستان، از اقدامات انجام‌شده برای حفاظت اضطراری این مجموعه جهانی قدردانی و بر حمایت یونسکو از روند مرمت‌های اضطراری و تلاش برای بازگرداندن کاخ گلستان به وضعیت شایسته یک اثر ثبت‌شده در فهرست میراث جهانی تأکید کرد.

رئیس دفتر یونسکو در تهران همچنین با اشاره به ظرفیت‌های تخصصی کشور، توانمندی متخصصان ایرانی در زمینه حفاظت و مرمت آثار تاریخی را مورد تأکید قرار داد و اظهار کرد: کارشناسان ایرانی از دانش و تجربه لازم برای انجام اقدامات تخصصی مرمت و احیای این مجموعه برخوردارند.

در ادامه این بازدید، علیرضا رازقی مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان، گزارشی از اقدامات انجام‌ شده برای حفاظت اضطرای و برنامه های آتی ارائه کرد و با تشریح روند مستندنگاری، شناسایی و شماره‌گذاری بخش‌ها و عناصر آسیب‌دیده، توضیحاتی درباره برنامه‌های تخصصی حفاظت و مرمت خسارات وارده به این مجموعه ارائه داد.

این بازدید در راستای بررسی وضعیت حفاظتی کاخ گلستان و تقویت همکاری‌های تخصصی با یونسکو برای صیانت از این میراث ارزشمند جهانی و تسریع در روند اقدامات اضطراری و مرمتی انجام شد. در این بازدید، مدیران و کارشناسان مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان و همچنین مسئول امور بین الملل دفتر پایگاه های میراث جهانی نیز حضور داشتند.

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