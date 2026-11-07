۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۰۸:۵۰

تپه های مریخی دامغان

ویدئو: مسعود محقق
تپه های مریخی دامغان

تپه های مریخی دامغان در دهستان تویه رودبار در مسیر روستای نمکه در ۵۷ کیلومتری شمال دامغان قراردارد. تپه های مریخی از پدیده های زمین شناختی بسیار جذاب و زیبا در شهرستان دامغان است که به عنوان یکی از شبیه ترین مکان های کره زمین به سیاره مریخ شناخته می شود. شباهت بی نظیر این تپه ها از لحاظ کانی های مختلف، تپه های شیب دار و رنگ های متفاوت ، وجود دالان ها و کریدورها،غارهای کوچک و بزرگ و سرخ بودن تپه ها و وجود نداشتن هیچ گیاهی در این منطقه باعث شده که این تپه ها در ناسا (سازمان هوا فضا آمریکا) به ثبت برسد.

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کد خبر 1405081601100
فاطمه زهرا حقیقی
دبیر مهدی نورعلی

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