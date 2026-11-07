 فراخوان کانون جهانگردی و اتومبیلرانی برای حضور در فیتور ۲۰۲۷ منتشر شد

به گزارش میراث آریا، بر اساس فراخوان کانون جهانگردی و اتومبیلرانی برای حضور در فیتور ۲۰۲۷، متقاضیان حضور در غرفه ایران در چهل و هفتمین دوره نمایشگاه بین‌المللی گردشگری FITUR تا آخر آبان‌ماه ۱۴۰۵ فرصت دارند تا به وب‌سایت نمایشگاه‌های کانون جهانگردی و اتومبیلرانی به نشانی www.persiavisit.ir مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند.

این نمایشگاه از ۳۰ دی تا چهارم بهمن‌ماه ۱۴۰۵ در شهر مادرید برگزار خواهد شد و کانون جهانگردی و اتومبیلرانی همچون دوره‌های پیشین با مجوز رسمی سازمان توسعه تجارت ایران، مسئولیت برگزاری غرفه جمهوری اسلامی ایران در این رویداد را بر عهده دارد.

بر اساس فراخوان منتشرشده، دفاتر خدمات مسافرتی، هتل‌ها، شرکت‌های هواپیمایی و سایر فعالان و صنوف مرتبط با صنعت گردشگری می‌توانند برای معرفی ظرفیت‌ها، خدمات و توانمندی‌های خود در این نمایشگاه بین‌المللی، ثبت‌نام کنند. غرفه‌های اختصاص‌یافته به متقاضیان هشت مترمربع با احتساب مشاعات خواهد بود.

مطابق شرایط اعلام‌ شده، استفاده از یارانه حمایتی برای تأمین هزینه غرفه صرفاً شامل بنگاه‌های کوچک بخش خصوصی فعال در حوزه گردشگری است و شرکت‌های بزرگ خصوصی، عمومی، دولتی، مناطق آزاد و صنایع مرتبط، هزینه اجاره غرفه را پرداخت خواهند کرد.

ثبت‌نام نهایی متقاضیان نیز منوط به تأیید معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است.

نمایشگاه بین‌المللی گردشگری FITUR که به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و معتبرترین رویدادهای صنعت گردشگری جهان، هر ساله میزبان فعالان حوزه گردشگری از سراسر جهان است، بستری ایده‌آل برای معرفی مقاصد گردشگری، تبادل تجربه‌ها و توسعه همکاری‌های بین‌المللی به شمار می‌رود.

علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره ۰۲۱۶۶۵۱۰۱۶۲ داخلی ۶۳۲ و شماره همراه ۰۹۱۰۷۶۳۳۰۹۱ تماس بگیرند.

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