به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فریدون فعالی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان، به همراه جمعی از معاونان و مدیران ستادی این اداره‌کل، علی‌اکبر بصیرنیا رئیس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر گرگان و مجید زمانی نماینده بخش خصوصی و جوامع گردشگری استان، با احمد تجری مدیرکل جدید میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، علاوه بر تبریک انتصاب تجری، زمینه‌های توسعه تعاملات گردشگری، برگزاری رویدادهای مشترک، تقویت ارتباط جوامع گردشگری و استفاده از تجربه‌ها و توانمندی‌های دو استان بررسی شد.

پیشنهاد تشکیل شورای مشورتی گردشگری ۲ استان

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان در این دیدار، با تبریک انتصاب احمد تجری به‌عنوان مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران گفت: گلستان و مازندران به‌واسطه هم‌جواری و قرابت‌های فرهنگی و اجتماعی، زمینه‌های فراوانی برای همکاری دارند و می‌توانند با برنامه‌ریزی مشترک، نقش مؤثرتری در توسعه گردشگری منطقه ایفا کنند.

فریدون فعالی افزود: برگزاری رویدادهای مشترک، معرفی ظرفیت‌های گردشگری و ایجاد ارتباط مستمر میان فعالان این حوزه، می‌تواند فصل تازه‌ای از همکاری دو استان را رقم بزند و فرصت‌های بیشتری برای معرفی مقصدها و رونق کسب‌وکارهای گردشگری فراهم کند.

او با اشاره به سابقه مدیریتی تجری در گلستان بیان کرد: حضور مدیری آشنا با ظرفیت‌ها و مسائل گردشگری گلستان در مسئولیت مدیرکلی مازندران، فرصتی ارزشمند برای هر دو استان است. این شناخت و تجربه می‌تواند به تقویت تعاملات کمک کند و به‌ویژه برای معرفی و بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های گردشگری گلستان مؤثر باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان ادامه داد: برای نتیجه‌بخش شدن این همکاری‌ها، باید جوامع و تشکل‌های گردشگری گلستان و مازندران را بیش از گذشته به یکدیگر نزدیک کنیم. ارتباط مستقیم بخش خصوصی دو استان می‌تواند زمینه تبادل تجربه، تعریف برنامه‌های مشترک و استفاده بهتر از توانمندی‌های موجود را فراهم سازد.

او همچنین پیشنهاد تشکیل شورای هماهنگی یا مشورتی گردشگری دو استان را مطرح کرد و گفت: ایجاد چنین سازوکاری با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط و جوامع گردشگری، می‌تواند به شناسایی اولویت‌ها، پیگیری پیشنهادها و استمرار همکاری‌ها کمک کند.

گلستان و مازندران می‌توانند مکمل یکدیگر باشند

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران نیز در این دیدار، با قدردانی از حضور مدیرکل گلستان و هیئت همراه گفت: قرابت‌های فرهنگی و پیوندهای اجتماعی گلستان و مازندران، پشتوانه مناسبی برای گسترش همکاری‌هاست و باید با تمرکز بر نقاط قوت و ظرفیت‌های مشترک، زمینه استفاده متقابل از توانمندی‌های دو استان را فراهم کنیم.

احمد تجری با اشاره به جایگاه مازندران به‌عنوان یکی از قطب‌های گردشگری کشور افزود: گلستان و مازندران می‌توانند مکمل خوبی برای یکدیگر باشند؛ هر استان در بخش‌هایی از گردشگری، تجربه‌ها و توانمندی‌های ارزشمندی دارد و تبادل این تجربه‌ها می‌تواند به ارتقای خدمات، معرفی بهتر جاذبه‌ها و تقویت فعالیت بخش خصوصی منجر شود.

او ادامه داد: با شناسایی زمینه‌های همکاری و ارتباط نزدیک‌تر فعالان گردشگری، می‌توان برنامه‌هایی تعریف کرد که منافع آن برای هر دو استان ملموس باشد و به رونق گردشگری و کسب‌وکارهای وابسته کمک کند.

احمد تجری از مدیران گلستانی و مدیرکل اسبق میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان است که به‌تازگی به‌عنوان مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران معرفی شده است.

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