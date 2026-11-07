خوشنویسی قزوین ظرفیت تبدیل شدن به محور گردشگری هنری کشور را دارد

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، مریم مهدوی روز چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵ در جلسه مجمع شورای فرهنگی عمومی استان قزوین با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی قزوین در هنر خوشنویسی اظهار کرد: قزوین به‌عنوان پایتخت خوشنویسی ایران، خاستگاه استادان برجسته و صاحب‌نام این هنر است و برخورداری از پیشینه غنی، هنرمندان شاخص و موزه خوشنویسی، ظرفیت ارزشمندی برای پیوند هنر و گردشگری در این استان فراهم کرده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان با اشاره به ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری از هنر سنتی خوشنویسی ایران بر ضرورت بهره‌گیری از این فرصت برای معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های هنری قزوین تأکید کرد و افزود: گردشگری هنری یکی از شاخه‌های مهم گردشگری فرهنگی است که می‌تواند با ایجاد تجربه مستقیم برای گردشگران، زمینه آشنایی با هنرهای اصیل و حمایت از هنرمندان را فراهم کند.

مهدوی در ادامه پیشنهاد داد رویدادی با عنوان روز یا هفته گردشگری هنری محوریت هنر خوشنویسی در قزوین برگزار شود؛ رویدادی که می‌تواند شامل نمایشگاه آثار خوشنویسی، اجرای زنده هنرمندان، معرفی استادان برجسته، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و برنامه‌های تعاملی برای گردشگران باشد.

او خاطرنشان کرد: طراحی بسته‌های گردشگری با محوریت هنر خوشنویسی، مشارکت دستگاه‌های فرهنگی و هنری و حمایت از هنرمندان استان می‌تواند به شکل‌گیری یک رویداد شاخص و مستمر منجر شود و زمینه ثبت آن در تقویم رویدادهای گردشگری کشور را نیز فراهم کند.

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