۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۹

دستور وزیر کشور به استانداران ۶ استان در پی هشدار قرمز هواشناسی

دستور وزیر کشور به استانداران ۶ استان در پی هشدار قرمز هواشناسی

وزیر کشور در پی اعلام هشدار قرمز هواشناسی برای استان‌های تهران، خوزستان، کردستان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد خطاب به استانداران مربوطه و رئیس سازمان مدیریت بحران بر حفظ آمادگی و بسیج امکانات تأکید کرد.

به گزارش میراث آریا، اسکندر مومنی وزیر کشور خطاب به استانداران شش استان تهران، خوزستان، کردستان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد که در وضعیت هشدار قرمز هواشناسی هستند، تاکید کرده است با توجه به اعلام بالاترین سطح هشدار هواشناسی از امروز شنبه ۱۶ آبان ماه، لازم است با رصد دقیق و پیوسته شرایط جوی و میدانی، امکانات و تمهیدات لازم را به منظور جلوگیری از بروز مشکلات حاد برای هموطنان عزیز به کار گیرند. 

مومنی تاکید کرده است استانداران و رئیس سازمان مدیریت بحران، با بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها به ویژه صداوسیما برای اطلاع‌رسانی و ارائه توصیه‌های آموزشی به مردم و همچنین بسیج تمامی دستگاه‌های خدمت‌رسان و نیروهای امدادی، شرایط پیش رو را کنترل و مدیریت کنند.

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کد خبر 1405081601106
حوریه تقدس نژاد
دبیر مرضیه امیری

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