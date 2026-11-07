دستور وزیر کشور به استانداران ۶ استان در پی هشدار قرمز هواشناسی

به گزارش میراث آریا، اسکندر مومنی وزیر کشور خطاب به استانداران شش استان تهران، خوزستان، کردستان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد که در وضعیت هشدار قرمز هواشناسی هستند، تاکید کرده است با توجه به اعلام بالاترین سطح هشدار هواشناسی از امروز شنبه ۱۶ آبان ماه، لازم است با رصد دقیق و پیوسته شرایط جوی و میدانی، امکانات و تمهیدات لازم را به منظور جلوگیری از بروز مشکلات حاد برای هموطنان عزیز به کار گیرند.

مومنی تاکید کرده است استانداران و رئیس سازمان مدیریت بحران، با بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها به ویژه صداوسیما برای اطلاع‌رسانی و ارائه توصیه‌های آموزشی به مردم و همچنین بسیج تمامی دستگاه‌های خدمت‌رسان و نیروهای امدادی، شرایط پیش رو را کنترل و مدیریت کنند.

انتهای پیام/