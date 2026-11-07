به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مجید ژاله‌نیا، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قرچک روز جمعه ۱۵ آبان‌ماه با حجت‌الاسلام والمسلمین سید علیرضا آرامی، امام جمعه شهرستان قرچک دیدار و گفت‌وگو کرد.

او در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری شهرستان قرچک اظهار کرد: بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای فرهنگی و مذهبی و تعامل سازنده میان دستگاه‌های اجرایی می‌تواند نقش مؤثری در معرفی داشته‌های فرهنگی شهرستان و توسعه گردشگری ایفا کند.

ژاله‌نیا افزود: صیانت از میراث فرهنگی، حمایت از هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی و معرفی ظرفیت‌های گردشگری قرچک از جمله اولویت‌هایی است که با همکاری و همراهی مجموعه‌های مختلف شهرستان می‌توان در مسیر تحقق آن گام برداشت.

در این دیدار، راهکارهای تقویت همکاری‌های فرهنگی و استفاده از ظرفیت‌های شهرستان برای رونق گردشگری و معرفی میراث فرهنگی قرچک مورد بررسی قرار گرفت.

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