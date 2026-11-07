به گزارش میراث‌آریا، سید امین قاسمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای حفاظت از پل تاریخی پلدختر اظهار کرد: جبهه جنوب‌غربی این اثر تاریخی با هدف مقابله با خطرات احتمالی ناشی از وقوع سیلاب، تحت اقدامات حفاظتی قرار گرفته و برای مواجهه با شرایط پیش‌رو آماده شده است.

سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان با اشاره به پیگیری‌های نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی افزود: در پی این پیگیری‌ها، اعتباری برای حفاظت و مرمت پل‌های تاریخی لرستان، با محوریت پل‌های تاریخی این حوزه جغرافیایی، اختصاص یافته است.

او با بیان اینکه تنها پایگاه تخصصی پل‌های تاریخی کشور در این استان فعالیت می‌کند، تصریح کرد: با توجه به ظرفیت علمی و تخصصی این مجموعه، برنامه حفاظت و مرمت بخش‌های آسیب‌پذیر پل‌های تاریخی لرستان در دستور کار قرار گرفته است.

قاسمی ادامه داد: از ابتدای حضور در استان، در نشستی کارشناسی ضمن اعلام حمایت همه‌جانبه از فعالیت‌های این پایگاه تخصصی، بر ضرورت تسریع در روند حفاظت و مرمت این آثار ارزشمند تأکید کردیم.

سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان با اشاره به مدیریت پایگاه تخصصی پل‌های تاریخی کشور توسط علی مصطفی‌نژاد، از صاحب‌نظران و متخصصان این حوزه، گفت: اقدامات این مجموعه با رویکردی علمی، کارشناسی و مبتنی بر منشورهای بین‌المللی مرمت انجام می‌شود و بهره‌گیری از دانش تخصصی در این زمینه، نقش مهمی در صیانت اصولی از آثار تاریخی دارد.

او با اشاره به جایگاه این استان در حوزه میراث تاریخی پل‌سازی کشور بیان کرد: در حال حاضر حدود یکصد پل تاریخی لرستان در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است؛ این در حالی است که از مجموع حدود ۴۰۰ پل تاریخی ثبت‌شده در کشور، نزدیک به یک‌چهارم متعلق به استان لرستان است.

قاسمی با تأکید بر ضرورت تأمین اعتبارات متناسب با نیازهای حفاظتی این آثار اظهار کرد: با اعتبارات محدود و قطره‌چکانی نمی‌توان در برابر تمامی آسیب‌های وارده به پل‌های تاریخی ایستادگی کرد. حفاظت مؤثر از این سرمایه‌های ارزشمند تاریخی، نیازمند تخصیص منابع مالی کافی و برنامه‌ریزی مستمر است.

سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان در پایان از مسئولان و دستگاه‌های ذی‌ربط خواست با توجه به استقرار تنها پایگاه تخصصی پل‌های تاریخی کشور در لرستان و اهمیت کم‌نظیر آثار تاریخی این استان، اعتبارات لازم را برای حفاظت و مرمت پل‌ها اختصاص دهند تا امکان پیشگیری از آسیب‌های بیشتر و صیانت از این میراث ارزشمند برای نسل‌های آینده فراهم شود.

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