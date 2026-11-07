۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۰

برگزاری دوره آموزشی ویژه شاغلان صنایع‌دستی در شهرستان آوج

برگزاری دوره آموزشی ویژه شاغلان صنایع‌دستی در شهرستان آوج

در راستای توانمندسازی و مهارت‌افزایی فعالان حوزه صنایع‌دستی شهرستان آوج، دوره آموزشی اصول فن بیان و فروش محصولات صنایع‌دستی برای شاغلان این عرصه برگزار شد.

به‌‎گزارش خبرنگار میراث آریا، دوره آموزشی ویژه شاغلان صنایع‌دستی روز چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵ با حضور معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی  استان قزوین، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان آوج، کارشناسان این حوزه و حدود  ۴۰ نفر از فعالان صنایع‌دستی شهرستان  به مدت ۴ ساعت با تدریس پیام آریافرد در فرهنگسرای شهر آبگرم برگزار شد.

آشنایی با اصول فن بیان و نقش آن در بازاریابی و فروش، اصول برقراری ارتباط موثر با مشتری، تکنیک‌های معرفی جذاب محصولات صنایع‌دستی، معرفی ارزش هنری، اصالت و مزیت‌های رقابتی محصول،  اصول متقاعد سازی کلامی و تاثیرگذاری بر تصمیم خرید مشتری و... از جمله مباحثی بود که به حاضران در این دوره آموزش داده‌ شد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405081601111
فرزانه فتحی
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha