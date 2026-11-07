به‌‎گزارش خبرنگار میراث آریا، دوره آموزشی ویژه شاغلان صنایع‌دستی روز چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵ با حضور معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان قزوین، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان آوج، کارشناسان این حوزه و حدود ۴۰ نفر از فعالان صنایع‌دستی شهرستان به مدت ۴ ساعت با تدریس پیام آریافرد در فرهنگسرای شهر آبگرم برگزار شد.

آشنایی با اصول فن بیان و نقش آن در بازاریابی و فروش، اصول برقراری ارتباط موثر با مشتری، تکنیک‌های معرفی جذاب محصولات صنایع‌دستی، معرفی ارزش هنری، اصالت و مزیت‌های رقابتی محصول، اصول متقاعد سازی کلامی و تاثیرگذاری بر تصمیم خرید مشتری و... از جمله مباحثی بود که به حاضران در این دوره آموزش داده‌ شد.

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