به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، قدرت‌الله ولی‌زاده کاجی روز شنبه ۱۶ آبان‌ماه جاری در نشست مشترک فرمانداری، شهرداری و اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرکرد با موضوع بررسی مشارکت در حفاظت از بافت تاریخی شهرکرد گفت: در این نشست راهکارهای مشارکت در حفاظت، مرمت و احیای محدوده مصوب بافت تاریخی شهرکرد بررسی شد.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری افزود: در این نشست با کلیات مشارکت در قالب یک پروژه مشترک میان شهرداری شهرکرد و این اداره‌کل موافقت شد.

ولی‌زاده تصریح کرد: نشست مشترک فرمانداری، شهرداری و اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرکرد قرار شد جزییات این مشارکت شامل سهم طرفین در تأمین اعتبار، نظارت فنی و اجرا در آینده نزدیک مشخص شود.

او یادآور شد: این نشست، حلقه تازه‌ای در زنجیره پیگیری دو سرفصل مکاتبه‌ای و میدانی است که پیش‌تر با تبادل نامه‌های اداری و بازدید مشترک کارشناسان دو دستگاه آغاز شده بود.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: براساس صورت‌جلسه بازدید میدانی مشترک نمایندگان این اداره‌کل و شهرداری شهرکرد، سه محور از گذرها و محدوده‌های بافت تاریخی شهرکرد به‌عنوان محل اجرای پروژه‌های مشارکتی سه‌سویه با مشارکت مالکان بافت تاریخی، شهرداری و این اداره‌کل انتخاب شده بود که شامل گذر خلفی مسجد جامع شهرکرد، محدوده بازارچه لحاف‌دوزان و گذر نشاط بود.

او گفت: این در حالی است که در صورت‌جلسه بازدید میدانی مشترک تصریح شده، انتخاب این سه محور منتج از پایش میدانی وضعیت کالبدی معابر و شناسایی نقاط واجد اولویت مداخله در محدوده مصوب بافت تاریخی شهرکرد بود.

ولی‌زاده تأکید کرد: در سطح کالبدی و منظری، تمرکز اقدامات بر گذرهای منتخب نتایج مشهودی به‌دنبال دارد.

او افزود: مرمت جداره‌ها و مصالح، سامان‌دهی کف و مبلمان گذرها، رفع ناهمگونی‌های بصری و بازگرداندن پیوستگی فضایی محله‌های تاریخی، محورهای اصلی اقدامات کالبدی این پروژه به‌شمار می‌رود.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: بازارچه لحاف‌دوزان که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است؛ در صورت مرمت و بهره‌برداری متناسب، می‌تواند بار دیگر به کانون دادوستد و مقصد بازدید گردشگران تبدیل شود و اشتغال محلی را تقویت کند.

او یادآور شد: در سطح اقتصادی و گردشگری، احیای محور لحاف‌دوزان ظرفیتی را آزاد می‌کند که ریشه در تاریخ اقتصادی شهر دارد.

ولی‌زاده اضافه کرد: در سطح اجتماعی، مشارکت مالکان بافت تاریخی به‌عنوان ضلع سوم پروژه‌های سه‌سویه، نقطه تمایز این الگو است.

او گفت: اقداماتی که بدون همراهی ساکنان و مالکان اجرا می‌شود، پایدار نمی‌ماند؛ در مقابل، هر گام مرمتی که با رضایت و منفعت مالکان گره بخورد، انگیزه حفاظت بلندمدت را در خود بافت ایجاد می‌کند.

ولی‌زاده تآکید کرد: انتظار می‌رود این همکاری علاوه‌بر هم‌افزایی نهادی میان شهرداری شهرکرد و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری باعث تسریع در حفاظت اصولی از بافت تاریخی، ارتقای منظر شهری و افزایش رضایت‌مندی شهروندان شود و ظرفیت‌های گردشگری و اقتصادی محله‌های تاریخی شهرکرد از جمله محور لحاف‌دوزان احیا شود.

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