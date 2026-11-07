به گزارش خبرگزاری میراث‌آریا، محمدرضا خلجی شنبه ۱۶ آبان، اظهار کرد: در راستای اجرای آیین‌نامه اجرایی جزء ۱ بند «الف» ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با موضوع نحوه تشکیل، اداره و فعالیت تشکل‌های حرفه‌ای و امور غیرحاکمیتی قابل واگذاری به آن‌ها، فرایند شکل‌گیری شورای تشکل‌های حرفه‌ای صنایع‌دستی استان همدان در دستور کار قرار گرفت.

معاون صنایع‌دستی استان همدان افزود: در نخستین گام، مجموعه‌ای از تشکل‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، اشخاص حقیقی و حقوقی، نمایندگان مجامع، انجمن‌ها، شرکت‌های تعاونی، اتحادیه‌های صنفی، تشکل‌های مردم‌نهاد، صاحب‌نظران و پیشکسوتان حوزه‌های مختلف صنایع‌دستی شناسایی و به مشارکت در این فرایند دعوت شدند.

او ادامه داد: در جلسات کارگروه استانی، نمایندگان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، معاونت امور اجتماعی استانداری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، وزارت کشور، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون حضور داشتند و در زمینه پیشبرد فرایند تشکیل شورای تشکل‌ها مشارکت کردند.

خلجی با اشاره به ضرورت تشکیل هیئت موسس برای ورود به مراحل اجرایی بعدی، گفت: پس از طی مراحل اولیه و برگزاری نشست‌های شورای تشکل‌ها و کارگروه استانی، انتخاب هیئت موسس در دستور کار قرار گرفت تا فرایند قانونی تشکیل شورای تشکل‌های حرفه‌ای استان به‌صورت مرحله‌ای دنبال شود.

معاون صنایع‌دستی استان همدان با بیان اینکه در نشست انتخاب هیئت موسس، ۲۱ شخص حقیقی و حقوقی مشارکت داشتند، تصریح کرد: این انتخابات در فضایی شفاف و با حضور نمایندگان بازرسی و حراست اداره‌کل برگزار شد و در نهایت هفت نفر از میان افراد حاضر به‌عنوان اعضای هیئت موسس شورای تشکل‌های حرفه‌ای صنایع‌دستی استان انتخاب شدند.

خلجی اسامی افراد منتخب را شامل ولی‌پور، رئیس اتحادیه سفال و سرامیک لالجین، قنبری گنبدی از فعالان و نمایندگان حوزه منبت و رئیس کمیسیون صنایع‌دستی و منبت ملایر در اتاق بازرگانی استان، گودرزی، ورمزیار و درفشی از فعالان حوزه سنگ، چرم و مصنوعات چرمی و همچنین عباسی و وحدتی از پیشکسوتان صنایع‌دستی استان عنوان کرد.

او با اشاره به مراحل پیش‌بینی‌شده برای تشکیل شورای تشکل‌های حرفه‌ای استان همدان، اظهار کرد: این فرایند شامل تشکیل کارگروه استانی، انتخاب نماینده و ناظر کارگروه، تشکیل شورای تشکل‌ها، تعیین اعضای هیئت موسس، ارائه تقاضانامه کتبی اعضای هیئت موسس، تشکیل هیئت موسس و صدور موافقت‌نامه اولیه است.

معاون صنایع‌دستی استان همدان افزود: پس از این مراحل، فرایند عضوگیری، برگزاری انتخابات، تصویب اساسنامه، تعیین هیئت‌مدیره و ارسال درخواست به دبیرخانه مربوطه دنبال خواهد شد.

خلجی خاطرنشان کرد: با انتخاب هفت عضو هیئت موسس، چهارمین گام از فرایند پیش‌بینی‌شده برای تشکیل شورای تشکل‌های حرفه‌ای استان برداشته شده است و این مسیر در ادامه با طی مراحل قانونی و اجرایی، گام‌به‌گام دنبال می‌شود.

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