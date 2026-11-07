۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۴

معاون میراث‌فرهنگی کردستان خبر داد:

کشف ۱۹ قطعه سکه تقلبی با نقوش تاریخی در دیواندره

کشف ۱۹ قطعه سکه تقلبی با نقوش تاریخی در دیواندره

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان، از کشف ۱۹ قطعه سکه تقلبی با نقوش تاریخی از دو فرد غیربومی در شهرستان دیواندره خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی بهنیا اظهار کرد: برابر گزارش واصله از اداره میراث‌فرهنگی شهرستان دیواندره، ماموران یگان امداد فراجا در جریان بازرسی از خودروهای عبوری در یکی از ایست‌های بازرسی داخل شهر دیواندره، موفق به کشف ۱۹ قطعه سکه از یک دستگاه خودرو شدند.

معاون میراث‌فرهنگی کردستان افزود: بر اساس بررسی و نظر کارشناسی، سکه‌های کشف‌شده بدل سکه‌های دوره تاریخی هستند و هیچ‌کدام اصالت تاریخی ندارند.

او عنوان کرد: در این عملیات، دو نفر از سرنشینان غیربومی خودرو دستگیر شدند که پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

بهنیا با اشاره به اهمیت صیانت از آثار و مواریث تاریخی و فرهنگی، بر ضرورت همکاری و تعامل دستگاه‌های مسئول در راستای پیشگیری از تخلفات و حفاظت از میراث‌فرهنگی استان تاکید کرد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405081601115
شیلان صلواتی
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha