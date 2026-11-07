حجت‌الاسلام والمسلمین علی رادمرد در گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا با اشاره به برگزاری نمایشگاه صنایع‌دستی و مشاغل خانگی «صاحب‌الامر (عج)» در ماهدشت، اظهار کرد: توجه به ظرفیت‌های اقتصادی موجود در سطح محلات و حمایت از افرادی که با تکیه بر هنر، تخصص و مهارت خود به عرصه تولید وارد شده‌اند، از موضوعاتی است که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. بسیاری از افراد توانمندی‌های ارزشمندی در حوزه تولیدات خانگی و صنایع‌دستی دارند، اما برای معرفی محصولات و دسترسی به بازار مناسب، نیازمند حمایت و ایجاد فرصت‌های برابر هستند.

امام جمعه ماهدشت کرج افزود: نمایشگاه صنایع‌دستی و مشاغل خانگی صاحب‌الامر (عج) با همت مجموعه فرهنگی تربیتی صاحب‌الامر (عج) و ستاد نماز جمعه ماهدشت در محل مصلای امام خمینی (ره) این شهر برگزار شد و تلاش داشت بخشی از توانمندی‌های هنرمندان، تولیدکنندگان و فعالان مشاغل خانگی منطقه را در معرض دید عموم قرار دهد.

این مسئول بیان کرد: برگزاری نمایشگاه‌های محلی این امکان را فراهم می‌کند که تولیدکنندگان از نزدیک با مخاطبان خود ارتباط برقرار کنند، محصولاتشان را معرفی کنند و با نیازها و سلیقه مصرف‌کنندگان آشنا شوند. این ارتباط مستقیم می‌تواند در شناخت بهتر بازار، ارتقای کیفیت تولیدات و ایجاد انگیزه برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی مؤثر باشد.

رادمرد با اشاره به ظرفیت مشاغل خانگی در ایجاد اشتغال و درآمدزایی تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های مهم این مشاغل، امکان فعالیت با سرمایه و امکانات محدود و استفاده از توانایی‌های فردی و خانوادگی است. در بسیاری از موارد، افراد می‌توانند با بهره‌گیری از مهارت‌هایی که دارند، بدون نیاز به سرمایه‌گذاری‌های سنگین، فعالیت اقتصادی خود را آغاز کنند و به‌تدریج آن را گسترش دهند. این موضوع به‌ویژه برای خانواده‌هایی که به دنبال ایجاد منبع درآمد مکمل هستند، اهمیت دارد.

او با تأکید بر اینکه حمایت از تولید داخلی باید در رفتار اقتصادی جامعه نیز نمود پیدا کند، گفت: زمانی که درباره حمایت از تولیدکننده صحبت می‌کنیم، باید توجه داشته باشیم که این حمایت تنها به فراهم‌کردن امکانات تولید محدود نمی‌شود؛ بلکه معرفی محصول، ایجاد فرصت عرضه، فراهم‌کردن دسترسی به مشتری و استقبال مردم از تولیدات داخلی نیز بخش مهمی از این فرایند است. اگر تولیدکننده برای عرضه محصول خود با مشکل مواجه باشد، استمرار فعالیت و توسعه کسب‌وکار او نیز با دشواری روبه‌رو خواهد شد.

امام جمعه ماهدشت تصریح کرد: مردم با خرید محصولات تولیدکنندگان محلی می‌توانند نقش مستقیمی در تداوم فعالیت این افراد داشته باشند. هر محصولی که حاصل تلاش و مهارت یک هنرمند یا فعال مشاغل خانگی است، می‌تواند نتیجه ساعت‌ها کار، خلاقیت و سرمایه‌گذاری فردی باشد. بنابراین، توجه به این تولیدات و فراهم‌کردن زمینه فروش آن‌ها، علاوه بر حمایت از یک کسب‌وکار کوچک، به حفظ انگیزه و استمرار چرخه تولید در خانواده‌ها کمک می‌کند.

او با بیان اینکه ظرفیت‌های اقتصادی شهرها تنها به واحدهای تولیدی بزرگ و فعالیت‌های صنعتی محدود نمی‌شود، خاطرنشان کرد: در هر شهر و محله‌ای استعدادها و توانمندی‌هایی وجود دارد که اگر به‌درستی شناسایی و هدایت شوند، می‌توانند به فرصت‌های اقتصادی تبدیل شوند. صنایع‌دستی، هنرهای سنتی و تولیدات خانگی بخشی از این ظرفیت‌ها هستند که علاوه بر ارزش اقتصادی، از جنبه فرهنگی و اجتماعی نیز اهمیت دارند و می‌توانند جلوه‌ای از هنر، خلاقیت و هویت بومی هر منطقه باشند.

رادمرد با اشاره به ضرورت نقش‌آفرینی مجموعه‌های فرهنگی و اجتماعی در حمایت از تولیدکنندگان محلی اظهار کرد: مجموعه‌های فرهنگی نباید فعالیت خود را صرفاً به برگزاری برنامه‌های مناسبتی محدود کنند، بلکه می‌توانند با شناسایی استعدادهای موجود در جامعه و ایجاد بسترهای مناسب برای معرفی توانمندی افراد، در حل بخشی از مسائل اجتماعی و اقتصادی نیز مشارکت داشته باشند. برگزاری نمایشگاه‌های صنایع‌دستی و مشاغل خانگی نمونه‌ای از اقداماتی است که می‌تواند میان فعالیت فرهنگی و حمایت از ظرفیت‌های اقتصادی جامعه پیوند برقرار کند.

او ابراز کرد: استفاده از ظرفیت مساجد، مصلاها و مجموعه‌های فرهنگی برای برگزاری برنامه‌هایی که به معرفی توانمندی‌های مردم و حمایت از تولیدکنندگان اختصاص دارد، می‌تواند فرصت مناسبی برای حضور و مشارکت اقشار مختلف جامعه ایجاد کند. این فضاها از ظرفیت اجتماعی قابل توجهی برخوردارند و می‌توانند زمینه ارتباط میان هنرمندان، تولیدکنندگان و شهروندان را فراهم آورند.

امام جمعه ماهدشت در پایان با اشاره به ضرورت توجه به استعدادهای بومی ماهدشت بیان کرد: این شهر از ظرفیت‌های مختلف فرهنگی، هنری و اقتصادی برخوردار است و باید فرصت دیده‌شدن و شکوفایی این توانمندی‌ها فراهم شود. حمایت از هنرمندان و فعالان مشاغل خانگی، توجه به تولیدات داخلی و ایجاد بستر مناسب برای عرضه محصولات، می‌تواند در کنار تقویت اقتصاد خانواده، به پویایی اجتماعی و فرهنگی شهر نیز کمک کند.

نمایشگاه صنایع‌دستی و مشاغل خانگی «صاحب‌الامر (عج)» روز جمعه، ۱۵ آبان ماه به همت مجموعه فرهنگی تربیتی صاحب‌الامر (عج) و ستاد نماز جمعه ماهدشت از ساعت ۸ تا ۲۰ در محل مصلای امام خمینی (ره) این شهر برگزار شد.

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