۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۱

قزوین پیشتاز پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در کشور شد

قزوین پیشتاز پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در کشور شد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین از کسب رتبه نخست این اداره‌کل در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال‌زایی از محل اعتبارات ماده ۹۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، مریم مهدوی روز شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ گفت: با ابلاغ و تخصیص اعتبارات این بخش، بیش از یک‌هزار و ۱۰۰ نفر از فعالان صنایع‌دستی و متقاضیان سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند که با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری بانک‌ها، تاکنون تعداد ۴۸۰ نفر موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان افزود: بر اساس آمار پرداختی‌ها، استان قزوین در بین ادارات‌کل میراث‌فرهنگی ۳۱ استان کشور رتبه اول پرداخت این تسهیلات را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست قرار گرفته است.

مهدوی با اشاره به اهداف این طرح گفت: حمایت از تولیدکنندگان صنایع‌دستی و فعالان صنعت گردشگری از جمله راهنمایان گردشگری، دفاتر خدمات مسافرتی، هتل‌ها و مراکز اقامتی و پذیرایی، با هدف راه‌اندازی و توسعه کسب‌وکارها، ایجاد فرصت‌های شغلی و تثبیت اشتغال از مهم‌ترین اهداف پرداخت این تسهیلات است.

او خاطرنشان کرد: ثبت‌نام و اعطای تسهیلات به پشتیبان‌ها و کارفرمایان فعال و دارای مجوز در حوزه‌های تخصصی این اداره‌کل همچنان ادامه دارد و متقاضیان می‌توانند درخواست‌های خود را از طریق حوزه تسهیلات اداره‌کل و ادارات شهرستانی پیگیری و ارائه کنند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405081601117
فرزانه فتحی
دبیر مرضیه امیری

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