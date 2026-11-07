به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، مریم مهدوی روز شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ گفت: با ابلاغ و تخصیص اعتبارات این بخش، بیش از یک‌هزار و ۱۰۰ نفر از فعالان صنایع‌دستی و متقاضیان سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند که با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری بانک‌ها، تاکنون تعداد ۴۸۰ نفر موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان افزود: بر اساس آمار پرداختی‌ها، استان قزوین در بین ادارات‌کل میراث‌فرهنگی ۳۱ استان کشور رتبه اول پرداخت این تسهیلات را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست قرار گرفته است.

مهدوی با اشاره به اهداف این طرح گفت: حمایت از تولیدکنندگان صنایع‌دستی و فعالان صنعت گردشگری از جمله راهنمایان گردشگری، دفاتر خدمات مسافرتی، هتل‌ها و مراکز اقامتی و پذیرایی، با هدف راه‌اندازی و توسعه کسب‌وکارها، ایجاد فرصت‌های شغلی و تثبیت اشتغال از مهم‌ترین اهداف پرداخت این تسهیلات است.

او خاطرنشان کرد: ثبت‌نام و اعطای تسهیلات به پشتیبان‌ها و کارفرمایان فعال و دارای مجوز در حوزه‌های تخصصی این اداره‌کل همچنان ادامه دارد و متقاضیان می‌توانند درخواست‌های خود را از طریق حوزه تسهیلات اداره‌کل و ادارات شهرستانی پیگیری و ارائه کنند.

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