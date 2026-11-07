حمیدرضا حیدری، معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان در یادداشتی نوشت: بناهای تاریخی صرفا مجموعه‌ای از عناصر کالبدی، دیوارها، طاق‌ها، پوشش‌ها و تزئینات معماری نیستند؛ بلکه هر یک به‌مثابه اسنادی ارزشمند، حامل بخشی از حافظه تاریخی، هویت فرهنگی، دانش فنی و شیوه زیست نسل‌های گذشته به شمار می‌روند. از این منظر، حفاظت و مرمت این آثار را نمی‌توان صرفا اقدامی عمرانی یا فنی تلقی کرد، بلکه باید آن را مسئولیتی علمی، فرهنگی و بین‌نسلی دانست که هدف اصلی آن انتقال ارزش‌های تاریخی و معماری به نسل‌های آینده است.

در این میان، آنچه مرمت یک بنای تاریخی را از بازسازی‌های معمول ساختمانی متمایز می‌کند، پایبندی به اصول و مبانی علمی حفاظت، احترام به اصالت اثر و پرهیز از مداخلات غیرضروری است. مرمت اصولی به معنای بازگرداندن بنا به یک وضعیت ظاهری مطلوب یا ایجاد تصویری نو از گذشته نیست، بلکه فرآیندی تخصصی برای شناخت، حفاظت، تثبیت و در صورت ضرورت، مداخله سنجیده در ساختار تاریخی اثر است.

تمایز میان مرمت علمی و بازسازی مبتنی بر حدس و گمان

یکی از مسائل اساسی در حوزه حفاظت از میراث معماری، ضرورت تفکیک مفهوم مرمت از بازسازی‌های فاقد پشتوانه مستندات تاریخی و مطالعات فنی است. در مرمت علمی، تصمیم‌گیری درباره هرگونه مداخله باید بر پایه شناخت دقیق بنا، بررسی آسیب‌شناسی، مستندنگاری وضع موجود، مطالعات تاریخی و معماری و شواهد کالبدی صورت گیرد.

در مقابل، بازسازی بخش‌های از دست‌رفته بنا بر اساس تصورات شخصی، الگوهای ذهنی یا شباهت‌سازی‌های غیرمستند، می‌تواند به تحریف سیمای تاریخی اثر و مخدوش شدن ارزش‌های اصیل آن منجر شود. هرگونه تکمیل یا بازآفرینی بخش‌های تخریب‌شده باید از پشتوانه مستندات معتبر برخوردار باشد و به‌گونه‌ای انجام شود که میان بخش اصیل و مداخله جدید، امکان تشخیص و تمایز وجود داشته باشد. در واقع، هدف مرمت، خلق یک بنای ظاهراً کامل نیست؛ بلکه حفظ حقیقت تاریخی و معماری اثر است.

سازگاری مصالح و فناوری‌های مرمتی با ساختار تاریخی بنا

یکی دیگر از ارکان اساسی مرمت اصولی، انتخاب مصالح و روش‌های اجرایی متناسب با ویژگی‌های فنی و ساختاری بنای تاریخی است. معماری سنتی ایران بر پایه شناخت عمیق معماران و استادکاران از اقلیم، شرایط محیطی و ظرفیت مصالح بومی شکل گرفته است. خشت، آجر، سنگ، چوب، ملات‌های گلی و آهکی و سایر مصالح سنتی، هر یک متناسب با ویژگی‌های سازه‌ای و عملکردی بنا مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

ازاین‌رو، استفاده بدون مطالعه از مصالح و فناوری‌های جدید به‌ویژه مصالح ناسازگار با ساختار تاریخی، می‌تواند زمینه‌ساز آسیب‌های ثانویه شود. برای نمونه، کاربرد نامتناسب ملات‌های سیمانی در بناهای تاریخی دارای ساختار خشتی، آجری یا سنگی ممکن است به دلیل تفاوت در ویژگی‌های مکانیکی، نفوذپذیری بخار آب و رفتار رطوبتی، موجب تمرکز تنش، اختلال در تبادل رطوبت و تشدید فرسایش مصالح اصیل شود.

بنابراین، انتخاب مصالح مرمتی باید بر اساس آزمایش‌های فنی، شناخت ویژگی‌های مصالح موجود و بررسی شرایط اقلیمی و محیطی صورت گیرد. استفاده از مصالح سنتی و بومی، در صورت احراز سازگاری و کارایی آن‌ها، می‌تواند نقش مهمی در حفظ رفتار طبیعی و پایداری بلندمدت بنا ایفا کند.

حفظ اصالت تاریخی و ارزش‌های معماری و فرهنگی اثر

ارزش یک بنای تاریخی تنها به شکل ظاهری، تناسبات هندسی یا تزئینات آن محدود نمی‌شود. آثار معماری در گذر زمان، لایه‌های متعددی از تحولات تاریخی، شیوه‌های ساخت، تعمیرات دوره‌ای و تغییرات کاربری را در خود جای داده‌اند. این لایه‌ها بخشی از شواهد تاریخی و هویتی اثر محسوب می‌شوند و نباید بدون بررسی علمی از میان برداشته شوند.

در این چارچوب، فرسودگی‌های طبیعی، آثار ابزار استادکاران، تفاوت‌های اجرایی و حتی برخی ناهمواری‌های ناشی از فرآیند ساخت یا تحولات تاریخی، ممکن است واجد ارزش مستنداتی باشند. ازاین‌رو، یکسان‌سازی افراطی سطوح، حذف نشانه‌های تاریخی و ایجاد ظاهری نو و غیرواقعی، می‌تواند به از دست رفتن بخشی از اصالت اثر منجر شود.

مرمتگر باید میان آسیب‌های تهدیدکننده پایداری بنا و نشانه‌های تاریخی ارزشمند تمایز قائل شود. هدف، پاک‌کردن آثار زمان از چهره بنا نیست؛ بلکه حفاظت از شواهدی است که امکان شناخت و تفسیر گذشته را فراهم می‌کنند.

مرمت اصولی؛ سرمایه‌گذاری برای توسعه پایدار گردشگری فرهنگی

حفاظت از بناهای تاریخی علاوه بر ابعاد فرهنگی و هویتی، دارای پیامدهای اقتصادی و اجتماعی نیز هست. بناهای تاریخی و مجموعه‌های معماری ارزشمند، از مهم‌ترین ظرفیت‌های توسعه گردشگری فرهنگی و معرفی هویت تاریخی مناطق به شمار می‌روند.

بااین‌حال، آنچه می‌تواند یک اثر تاریخی را به مقصدی ارزشمند برای گردشگران داخلی و خارجی تبدیل کند، صرفا زیبایی ظاهری یا امکانات رفاهی آن نیست، بلکه اصالت تاریخی، کیفیت معماری و اعتبار مستندات فرهنگی آن است.

مرمت اصولی با افزایش پایداری کالبدی بنا، پیشگیری از گسترش آسیب‌ها و کاهش نیاز به مداخلات پرهزینه در آینده، نوعی سرمایه‌گذاری بلندمدت در حوزه میراث‌فرهنگی محسوب می‌شود. همچنین، بهره‌برداری متناسب و تعریف کاربری سازگار با ظرفیت‌های تاریخی و معماری اثر، می‌تواند زمینه مشارکت جوامع محلی، رونق فعالیت‌های اقتصادی و تقویت گردشگری مسئولانه را فراهم سازد.

البته بهره‌برداری اقتصادی از بناهای تاریخی نباید به بهای تغییر ماهیت، تخریب اجزای اصیل یا تحمیل تاسیسات و مداخلات ناسازگار بر اثر تمام شود. اصل اساسی آن است که کاربری جدید در خدمت حفاظت از بنا قرار گیرد، نه اینکه حفاظت و ارزش‌های تاریخی بنا تابع الزامات کاربری جدید شود.

ضرورت پایبندی به اصل حداقل مداخله

یکی از مهم‌ترین اصول پذیرفته‌شده در حفاظت و مرمت میراث معماری، اصل حداقل مداخله (Minimum Intervention) است. بر اساس این رویکرد، هرگونه اقدام مرمتی باید به میزان ضرورت و با هدف رفع عوامل تخریب، تامین پایداری و جلوگیری از آسیب‌های بیشتر انجام شود. مداخله گسترده و غیرضروری نه‌تنها تضمینی برای افزایش عمر بنا نیست، بلکه در بسیاری از موارد می‌تواند به حذف شواهد تاریخی و کاهش اصالت اثر منجر شود.

اجرای این اصل مستلزم انجام مطالعات پیش از مرمت، آسیب‌شناسی دقیق، مستندنگاری مرحله‌به‌مرحله، نظارت تخصصی و ثبت کامل اقدامات اجرایی است. همچنین، بهره‌گیری از دانش میان‌رشته‌ای در حوزه‌های معماری، باستان‌شناسی، سازه، مصالح، زمین‌شناسی و مطالعات تاریخی می‌تواند کیفیت تصمیم‌گیری و اثربخشی مداخلات حفاظتی را افزایش دهد.

سخن پایانی

میراث معماری هر سرزمین، بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی آن است و نحوه برخورد ما با این آثار، بیانگر میزان مسئولیت‌پذیری جامعه در قبال گذشته و آینده خویش خواهد بود. مرمت اصولی بناهای تاریخی به معنای بازسازی تصویری آرمانی از گذشته نیست؛ بلکه تلاشی آگاهانه برای حفظ اصالت، ارزش‌های تاریخی، شواهد معماری و قابلیت انتقال این سرمایه فرهنگی به نسل‌های آینده است.

باید پذیرفت که موفقیت یک پروژه مرمتی را نمی‌توان صرفا با میزان پیشرفت فیزیکی، زیبایی ظاهری یا تکمیل بخش‌های تخریب‌شده ارزیابی کرد. معیار اصلی موفقیت، میزان صیانت از اصالت اثر، سازگاری مداخلات، حفظ شواهد تاریخی و تضمین پایداری آن در بلندمدت است. ازاین‌رو، مرمتگر پیش از آنکه سازنده باشد، امانت‌دار تاریخ است؛ امانت‌داری که وظیفه دارد با کمترین مداخله ضروری و بیشترین دانش تخصصی، امکان تداوم حیات میراث معماری را فراهم آورد.

انتهای پیام/