به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جلسه کمیته پدافند غیرعامل اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران، روز پنجشبنه ۱۴ آبان ماه به ریاست حسین الله‌بداشتی، معاون توسعه مدیریت و با حضور اعضای این کمیته، به مناسبت هفته پدافند غیرعامل برگزار شد.

این جلسه با هدف بررسی الزامات پدافند غیرعامل، ارتقای سطح آمادگی مجموعه و تقویت اقدامات پیشگیرانه در حوزه حفاظت از زیرساخت‌ها و سرمایه‌های فرهنگی استان تهران تشکیل شد.

در این نشست، ضمن گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل و یاد و خاطره شهدای گرانقدر، بر ضرورت حفظ آمادگی همه‌جانبه و استمرار خدمت‌رسانی مطلوب به مردم در شرایط حساس کنونی تأکید شد.

همچنین وضعیت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT) اداره کل مورد بررسی قرار گرفت و شناسایی نواقص، رفع آسیب‌پذیری‌ها و تقویت زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی در دستور کار قرار گرفت.

ارزیابی میزان آمادگی یگان حفاظت میراث فرهنگی استان تهران برای مقابله با تهدیدات احتمالی، پیش‌بینی تمهیدات حفاظتی و کاهش آسیب‌های ناشی از بحران‌ها و تهدیدات نظامی احتمالی نیز از دیگر محورهای این جلسه بود.

در پایان، بر هماهنگی میان واحدهای تخصصی، تقویت اقدامات پیشگیرانه و ارتقای آمادگی نیروی انسانی و زیرساخت‌های فنی به‌منظور صیانت از آثار و مواریث فرهنگی و تداوم مأموریت‌های سازمانی تأکید شد.

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