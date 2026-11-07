۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۹

ضرورت تداوم خدمت‌رسانی و ارتقای آمادگی حفاظتی در جلسه کمیته پدافند غیرعامل میراث‌فرهنگی استان تهران

ضرورت تداوم خدمت‌رسانی و ارتقای آمادگی حفاظتی در جلسه کمیته پدافند غیرعامل میراث‌فرهنگی استان تهران

جلسه کمیته پدافند غیرعامل اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران، روز پنجشبنه ۱۴ آبان ماه با حضور اعضای این کمیته، به مناسبت هفته پدافند غیرعامل برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جلسه کمیته پدافند غیرعامل اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران، روز پنجشبنه ۱۴ آبان ماه به ریاست حسین الله‌بداشتی، معاون توسعه مدیریت و با حضور اعضای این کمیته، به مناسبت هفته پدافند غیرعامل برگزار شد.

این جلسه با هدف بررسی الزامات پدافند غیرعامل، ارتقای سطح آمادگی مجموعه و تقویت اقدامات پیشگیرانه در حوزه حفاظت از زیرساخت‌ها و سرمایه‌های فرهنگی استان تهران تشکیل شد.

در این نشست، ضمن گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل و یاد و خاطره شهدای گرانقدر، بر ضرورت حفظ آمادگی همه‌جانبه و استمرار خدمت‌رسانی مطلوب به مردم در شرایط حساس کنونی تأکید شد.

همچنین وضعیت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT) اداره کل مورد بررسی قرار گرفت و شناسایی نواقص، رفع آسیب‌پذیری‌ها و تقویت زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی در دستور کار قرار گرفت.

ارزیابی میزان آمادگی یگان حفاظت میراث فرهنگی استان تهران برای مقابله با تهدیدات احتمالی، پیش‌بینی تمهیدات حفاظتی و کاهش آسیب‌های ناشی از بحران‌ها و تهدیدات نظامی احتمالی نیز از دیگر محورهای این جلسه بود.

در پایان، بر هماهنگی میان واحدهای تخصصی، تقویت اقدامات پیشگیرانه و ارتقای آمادگی نیروی انسانی و زیرساخت‌های فنی به‌منظور صیانت از آثار و مواریث فرهنگی و تداوم مأموریت‌های سازمانی تأکید شد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405081601120
مریم خدابنده
دبیر مرضیه امیری

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