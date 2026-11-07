به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد تجری پنجشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۵ در جریان بازدید از اقامتگاه‌های بوم‌گردی منطقه کجور نوشهر، با اشاره به ظرفیت‌های متنوع طبیعی، فرهنگی و تاریخی روستاهای مازندران اظهار کرد: این استان از قابلیت‌های ارزشمندی برای گسترش بوم‌گردی برخوردار است و تحقق سیاست راهبردی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با عنوان «هر روستا، یک اقامتگاه بوم‌گردی» می‌تواند مسیر تازه‌ای برای توسعه متوازن مناطق روستایی فراهم کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران، افزود: بوم‌گردی تنها به معنای ایجاد فضای اقامتی برای گردشگران نیست، بلکه الگویی از گردشگری هویت‌محور است که در آن معماری بومی، آداب‌ورسوم، فرهنگ، خوراک محلی، صنایع‌دستی، مهارت‌های سنتی و سبک زندگی مردم هر منطقه به بخشی از تجربه گردشگران تبدیل می‌شود.

او با بیان اینکه توسعه بوم‌گردی باید منافع مستقیم آن به جوامع محلی برسد، تصریح کرد: ایجاد اشتغال و درآمد برای خانوارهای روستایی، احیای خانه‌های ارزشمند، انتقال میراث ناملموس و حمایت از مشاغل سنتی از مهم‌ترین اهداف این رویکرد است. گردشگری زمانی می‌تواند به توسعه پایدار روستا کمک کند که به جای تغییر هویت و ساختار فرهنگی آن، زمینه حفظ و تقویت داشته‌های بومی را فراهم سازد.

تجری همچنین بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط در اجرای این برنامه تأکید کرد و گفت: تحقق سیاست «هر روستا، یک اقامتگاه بوم‌گردی» نیازمند مشارکت دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، دهیاران، شوراهای اسلامی و ساکنان روستاهاست. هماهنگی این مجموعه‌ها در شناسایی ظرفیت‌ها، تأمین زیرساخت‌ها، صیانت از بافت روستایی و تسهیل سرمایه‌گذاری نقش مهمی دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی مازندران با اشاره به تنوع اقلیمی و فرهنگی روستاهای مازندران خاطرنشان کرد: توسعه بوم‌گردی نباید بر اساس یک الگوی ثابت و یکسان در همه مناطق دنبال شود؛ چراکه هر روستا با توجه به ویژگی‌های معماری، فرهنگ، شیوه معیشت و جاذبه‌های طبیعی خود، ظرفیت‌ها و نیازهای متفاوتی دارد. ازاین‌رو، شناسایی روستاهای مستعد و تدوین برنامه متناسب با ویژگی‌های هر منطقه، از الزامات موفقیت این طرح است.

او ادامه داد: روستاهای کوهستانی استان که همچنان از بافت تاریخی، معماری بومی و ظرفیت‌های طبیعی و فرهنگی ارزشمندی برخوردارند، می‌توانند در اولویت برنامه‌ریزی قرار گیرند. احیای خانه‌های واجد ارزش و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در این مناطق، زمینه شکل‌گیری مقاصد متمایز گردشگری روستایی را فراهم می‌کند.

تجری در پایان با تأکید بر اینکه هدف این برنامه صرفاً افزایش تعداد اقامتگاه‌های بوم‌گردی نیست، گفت: به دنبال ایجاد سازوکاری منسجم برای شناسایی و ارزیابی روستاهای مستعد، احیای بناهای موجود، تسهیل سرمایه‌گذاری، توانمندسازی خانواده‌های روستایی و پیوند اقامتگاه‌ها با زنجیره اقتصاد محلی هستیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران تأکید کرد: آینده بوم‌گردی استان در گروی پیوند گردشگری با هویت فرهنگی و تاریخی روستاها و تأمین منافع واقعی جوامع محلی است.

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