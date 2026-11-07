۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۷

پای ظرفیت‌های مغفول روستاهای نظرآباد به گردشگری باز می‌شود

پای ظرفیت‌های مغفول روستاهای نظرآباد به گردشگری باز می‌شود

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نظرآباد از بهره‌برداری پنج واحد اقامتی و گردشگری جدید تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: توسعه زیرساخت‌های گردشگری و تقویت ظرفیت اقامت در مناطق روستایی از جمله محورهای مورد توجه این اداره برای رونق گردشگری شهرستان است.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، احسان بلالی با اشاره به ضرورت توجه به ظرفیت‌های گردشگری مناطق روستایی اظهار کرد: شهرستان نظرآباد علاوه بر ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی، از قابلیت‌های قابل توجهی در حوزه گردشگری روستایی برخوردار است و بهره‌گیری مناسب از این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی روستاها و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال باشد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نظرآباد، افزود: توسعه گردشگری در مناطق روستایی نیازمند فراهم بودن زیرساخت‌های مناسب، ایجاد فضاهای اقامتی، ارتقای کیفیت خدمات و حمایت از فعالان این حوزه است؛ به همین منظور، بررسی میدانی وضعیت اماکن گردشگری و واحدهای بوم‌گردی و پیگیری روند اجرای پروژه‌های این بخش در دستور کار قرار دارد.

او با اشاره به بازدید اخیر خود از چند روستای شهرستان گفت: در همین راستا، از اماکن و مجتمع‌های گردشگری و همچنین واحدهای بوم‌گردی روستاهای همت‌آباد، صالحیه، حسین‌آباد، نظرآباد کوچک و خسروآباد بازدید کردیم و وضعیت این مجموعه‌ها از نزدیک مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نظرآباد تصریح کرد: در جریان این بازدید، روند پیشرفت پروژه‌های عمرانی حوزه گردشگری، وضعیت طرح‌های در حال اجرا و شرایط واحدهای گردشگری این مناطق بررسی شد تا ضمن ارزیابی اقدامات انجام‌شده، پیگیری‌های لازم برای تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌ها صورت گیرد.

او اظهار کرد: در صورتی که زیرساخت‌های اقامتی متناسب با ظرفیت‌های گردشگری یک منطقه توسعه پیدا نکند، امکان بهره‌مندی کامل از ظرفیت جذب مسافر و گردشگر نیز محدود خواهد شد؛ از این رو، افزایش تعداد واحدهای اقامتی و گردشگری می‌تواند نقش مؤثری در تکمیل زنجیره خدمات گردشگری شهرستان داشته باشد.

بلالی در ادامه از برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از پنج واحد جدید خبر داد و گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تا پایان سال جاری پنج واحد اقامتی و گردشگری جدید در شهرستان نظرآباد به بهره‌برداری خواهد رسید.

این مسئول توضیح داد: راه‌اندازی این واحدها در کنار مجموعه‌های موجود، ظرفیت ارائه خدمات اقامتی و گردشگری در شهرستان را افزایش می‌دهد و می‌تواند زمینه حضور بیشتر گردشگران و استفاده از ظرفیت‌های مناطق مختلف نظرآباد را فراهم کند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نظرآباد با اشاره به اهمیت واحدهای بوم‌گردی در معرفی سبک زندگی و ظرفیت‌های بومی مناطق روستایی اظهار کرد: بوم‌گردی‌ها علاوه بر فراهم کردن امکان اقامت گردشگران، فرصتی برای معرفی فرهنگ، آداب و رسوم و توانمندی‌های محلی هستند و توسعه این واحدها می‌تواند ارتباط میان گردشگری و اقتصاد جوامع محلی را تقویت کند.

او ابراز کرد: توجه به مناطق روستایی در برنامه‌های گردشگری اهمیت زیادی دارد؛ چراکه توزیع متوازن امکانات و خدمات گردشگری در سطح شهرستان می‌تواند از تمرکز فعالیت‌ها در محدوده‌های خاص جلوگیری کرده و فرصت بهره‌مندی روستاهای دارای ظرفیت را از مزایای اقتصادی گردشگری افزایش دهد.

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کد خبر 1405081601129
الناز دادمهر
دبیر مرضیه امیری

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