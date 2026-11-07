به گزارش خبرنگار میراث آریا، احسان بلالی با اشاره به ضرورت توجه به ظرفیت‌های گردشگری مناطق روستایی اظهار کرد: شهرستان نظرآباد علاوه بر ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی، از قابلیت‌های قابل توجهی در حوزه گردشگری روستایی برخوردار است و بهره‌گیری مناسب از این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی روستاها و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال باشد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نظرآباد، افزود: توسعه گردشگری در مناطق روستایی نیازمند فراهم بودن زیرساخت‌های مناسب، ایجاد فضاهای اقامتی، ارتقای کیفیت خدمات و حمایت از فعالان این حوزه است؛ به همین منظور، بررسی میدانی وضعیت اماکن گردشگری و واحدهای بوم‌گردی و پیگیری روند اجرای پروژه‌های این بخش در دستور کار قرار دارد.

او با اشاره به بازدید اخیر خود از چند روستای شهرستان گفت: در همین راستا، از اماکن و مجتمع‌های گردشگری و همچنین واحدهای بوم‌گردی روستاهای همت‌آباد، صالحیه، حسین‌آباد، نظرآباد کوچک و خسروآباد بازدید کردیم و وضعیت این مجموعه‌ها از نزدیک مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نظرآباد تصریح کرد: در جریان این بازدید، روند پیشرفت پروژه‌های عمرانی حوزه گردشگری، وضعیت طرح‌های در حال اجرا و شرایط واحدهای گردشگری این مناطق بررسی شد تا ضمن ارزیابی اقدامات انجام‌شده، پیگیری‌های لازم برای تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌ها صورت گیرد.

او اظهار کرد: در صورتی که زیرساخت‌های اقامتی متناسب با ظرفیت‌های گردشگری یک منطقه توسعه پیدا نکند، امکان بهره‌مندی کامل از ظرفیت جذب مسافر و گردشگر نیز محدود خواهد شد؛ از این رو، افزایش تعداد واحدهای اقامتی و گردشگری می‌تواند نقش مؤثری در تکمیل زنجیره خدمات گردشگری شهرستان داشته باشد.

بلالی در ادامه از برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از پنج واحد جدید خبر داد و گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تا پایان سال جاری پنج واحد اقامتی و گردشگری جدید در شهرستان نظرآباد به بهره‌برداری خواهد رسید.

این مسئول توضیح داد: راه‌اندازی این واحدها در کنار مجموعه‌های موجود، ظرفیت ارائه خدمات اقامتی و گردشگری در شهرستان را افزایش می‌دهد و می‌تواند زمینه حضور بیشتر گردشگران و استفاده از ظرفیت‌های مناطق مختلف نظرآباد را فراهم کند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نظرآباد با اشاره به اهمیت واحدهای بوم‌گردی در معرفی سبک زندگی و ظرفیت‌های بومی مناطق روستایی اظهار کرد: بوم‌گردی‌ها علاوه بر فراهم کردن امکان اقامت گردشگران، فرصتی برای معرفی فرهنگ، آداب و رسوم و توانمندی‌های محلی هستند و توسعه این واحدها می‌تواند ارتباط میان گردشگری و اقتصاد جوامع محلی را تقویت کند.

او ابراز کرد: توجه به مناطق روستایی در برنامه‌های گردشگری اهمیت زیادی دارد؛ چراکه توزیع متوازن امکانات و خدمات گردشگری در سطح شهرستان می‌تواند از تمرکز فعالیت‌ها در محدوده‌های خاص جلوگیری کرده و فرصت بهره‌مندی روستاهای دارای ظرفیت را از مزایای اقتصادی گردشگری افزایش دهد.

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