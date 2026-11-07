به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علیرضا قاسمی شنبه ۱۶ آبان گفت: در آخرین جلسه کمیته فنی سرمایه‌گذاری استان، ۶ درخواست متقاضیان احداث تاسیسات گردشگری مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت که شامل سه مجتمع گردشگری، یک مهمان‌پذیر و دو سفره‌خانه سنتی است.

معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان اضافه کرد: مجموع حجم سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده برای اجرای این طرح‌ها بیش از یک‌هزار میلیارد تومان (یک همت) است و با بهره‌برداری از آن‌ها، زمینه ایجاد حدود ۱۰۰ فرصت شغلی مستقیم فراهم خواهد شد.

او با اشاره به روند رو به رشد تقاضا برای سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری استان، تصریح کرد: در هفت ماه نخست سال‌جاری، ۳۶ فقره موافقت اصولی برای اجرای طرح‌های گردشگری در استان صادر شده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۰ درصد رشد را نشان می‌دهد.

قاسمی ادامه داد: افزایش درخواست‌های سرمایه‌گذاری و رشد صدور موافقت‌های اصولی، بیانگر ظرفیت‌ها و جذابیت‌های اقتصادی حوزه گردشگری همدان و همچنین تمایل فعالان اقتصادی برای ورود به این بخش است.

او تاکید کرد: رویکرد معاونت سرمایه‌گذاری، تسهیل و تسریع فرآیندهای قانونی، حمایت از متقاضیان واجد شرایط، شناسایی فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری و هدایت سرمایه‌ها به سمت طرح‌های دارای توجیه اقتصادی و اشتغال‌زا است.

معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان همدان در پایان خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های گردشگری، علاوه بر افزایش ظرفیت پذیرش گردشگران، نقش مهمی در رونق اقتصادی شهرستان‌ها، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت مشارکت بخش خصوصی در توسعه همدان دارد.

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