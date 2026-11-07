۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۴

چشمه نمک؛ تنها پلایای نمکی تربت جام و تجربه‌ای متفاوت از گردشگری در طبیعت

چشمه نمک؛ تنها پلایای نمکی تربت جام و تجربه‌ای متفاوت از گردشگری در طبیعت

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تربت جام گفت: پلایا (کفه نمکی) موسوم به چشمه نمک تربت جام تجربه‌ای متفاوت از گردشگری را پیش روی علاقه‌مندان به طبیعت قرار داده است.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرامرز صابرمقدم اظهار کرد: کفه نمکی (پلایا) شهرستان تربت جام با مساحت تقریبی ۳/۲ کیلومترمربع، در فاصله ۴۰ کیلومتری از شهر تربت جام و در بخش پایین جام واقع شده و  شامل اراضی نمکی و دق رسی است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تربت جام گفت: کفه‌های نمکی یا پلایا باقی مانده دریاچه‌های پالئوسن است که طی دوران بین یخچالی و توام با خشکی محیط، به شکل کنونی درآمده است.

او یادآور شد: در واقع محدوده کنونی پلایاها، ساحل همان دریاچه‌هایی است که به‌صورت یک تراس ساحلی با شیب کم، دارای بافت خاک ریز دانه تا رسی و نهشته‌های تبخیری است.

صابرمقدم گفت: به طور کلی رویدادهای  ژئومرفولوژیکی منطقه موجب پیدایش چشم اندازی از دریاچه نمک، ساحل های با شیب ملایم و رسوبات تبخیری نمکی شده که بر بستر پلایا تشکیل و موجب رویش گیاهان شور پسند شده است.
 رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تربت جام اظهار کرد: چشمه نمک به عنوان جاذبه گردشگری طبیعی و یکی از پلایاهای استان، فرصتی منحصربه‌فرد برای گردشگرانی فراهم نموده که به دنبال تجربه‌ای آرام و متفاوت از طبیعت هستند. 

در مجموع پهنه جغرافیایی کشور دارای بیش از ۶۰ کفه نمکی (پلایا) است که  می‌توان به پلایای بردسکن و بجستان، کویر دریاچه قم، کویر بزرگ، مرداب گاوخونی و پلایاهای ابرقو اشاره کرد.

چشمه نمک؛ تنها پلایای نمکی تربت جام و تجربه‌ای متفاوت از گردشگری در طبیعت

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کد خبر 1405081601131
محمدعلی علی نژاد
دبیر مرضیه امیری

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