به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرامرز صابرمقدم اظهار کرد: کفه نمکی (پلایا) شهرستان تربت جام با مساحت تقریبی ۳/۲ کیلومترمربع، در فاصله ۴۰ کیلومتری از شهر تربت جام و در بخش پایین جام واقع شده و شامل اراضی نمکی و دق رسی است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تربت جام گفت: کفه‌های نمکی یا پلایا باقی مانده دریاچه‌های پالئوسن است که طی دوران بین یخچالی و توام با خشکی محیط، به شکل کنونی درآمده است.

او یادآور شد: در واقع محدوده کنونی پلایاها، ساحل همان دریاچه‌هایی است که به‌صورت یک تراس ساحلی با شیب کم، دارای بافت خاک ریز دانه تا رسی و نهشته‌های تبخیری است.

صابرمقدم گفت: به طور کلی رویدادهای ژئومرفولوژیکی منطقه موجب پیدایش چشم اندازی از دریاچه نمک، ساحل های با شیب ملایم و رسوبات تبخیری نمکی شده که بر بستر پلایا تشکیل و موجب رویش گیاهان شور پسند شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تربت جام اظهار کرد: چشمه نمک به عنوان جاذبه گردشگری طبیعی و یکی از پلایاهای استان، فرصتی منحصربه‌فرد برای گردشگرانی فراهم نموده که به دنبال تجربه‌ای آرام و متفاوت از طبیعت هستند.

در مجموع پهنه جغرافیایی کشور دارای بیش از ۶۰ کفه نمکی (پلایا) است که می‌توان به پلایای بردسکن و بجستان، کویر دریاچه قم، کویر بزرگ، مرداب گاوخونی و پلایاهای ابرقو اشاره کرد.

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