به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری، امروز شنبه ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵، در جریان بازدید از شرکت مخابرات ایران و دیدار با مدیران این مجموعه، با تبیین ضرورت تحول در الگوهای مدیریتی و اجرایی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، اظهار کرد: شتاب تحولات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ایران، انتظارات و الگوهای رفتاری جامعه را دستخوش تغییر کرده است و نظام حکمرانی نیز باید متناسب با این دگرگونی‌ها، ظرفیت‌ها و شیوه‌های ارائه خدمات خود را بازآفرینی کند.

وی با اشاره به تاثیر تحولات اجتماعی بر سه حوزه ماموریتی وزارتخانه افزود: تغییرات جمعیتی، فرهنگی و اجتماعی، اقتضائات جدیدی را در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی پدید آورده است، ازاین‌رو، استمرار روش‌های سنتی در مدیریت، نظارت و ارائه خدمات نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای امروز باشد.

وزیر میراث‌فرهنگی با تاکید بر ضرورت گذار از الگوهای سنتی نظارت به نظام‌های هوشمند تصریح کرد: در حوزه حفاظت از میراث‌فرهنگی، گستردگی آثار و محوطه‌های تاریخی و محدودیت منابع انسانی، ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین را دوچندان می‌کند. باید با ایجاد شبکه‌های هوشمند، سامانه‌های نظارتی و بهره‌گیری از ظرفیت فناوری اطلاعات، کارآمدی نظام حفاظت و مدیریت را ارتقا داد.

یکپارچه‌سازی خدمات گردشگری در بستر فناوری اطلاعات

صالحی‌امیری، یکپارچگی خدمات را از الزامات توسعه گردشگری نوین دانست و گفت: تجربه گردشگر باید از مرحله تصمیم‌گیری برای سفر و انتخاب مقصد تا ورود به کشور و بهره‌مندی از خدمات اقامتی، حمل‌ونقل و سایر خدمات مورد نیاز، در چارچوب یک نظام منسجم و هوشمند تعریف شود.

وی افزود: تحقق چنین رویکردی مستلزم طراحی و استقرار زیرساخت‌های نرم‌افزاری و ارتباطی یکپارچه است. در همین راستا، طرح‌هایی با همکاری مجموعه‌های مرتبط تدوین شده که در نشست کارشناسی آینده با مدیران شرکت مخابرات ایران برای بررسی زمینه‌های همکاری ارائه خواهد شد.

بازاریابی دیجیتال؛ پیشران توسعه بازار صنایع‌دستی ایران

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به ظرفیت اقتصادی و اشتغال‌زایی صنایع‌دستی کشور، بازاریابی و دسترسی به بازارهای جدید را از مهم‌ترین الزامات توسعه این بخش برشمرد و اظهار کرد: صنایع‌دستی ایران برای عبور از محدودیت‌های شبکه‌های سنتی عرضه و فروش، نیازمند بهره‌گیری گسترده از بسترهای دیجیتال و ظرفیت‌های ارتباطی است.

وی با اشاره به فعالیت حدود ۶۷۰ هزار نفر در عرصه تولید صنایع‌دستی و سهم قابل توجه زنان در این بخش افزود: توسعه بازارهای داخلی و بین‌المللی، مستلزم تغییر در الگوهای عرضه، معرفی و فروش محصولات است. زیرساخت اینترنت و شبکه‌های ارتباطی می‌تواند امکان دسترسی تولیدکنندگان به بازارهای گسترده‌تر و تقویت حضور صنایع‌دستی ایران در عرصه تجارت جهانی را فراهم کند.

هوشمندسازی و مجازی‌سازی؛ افق تازه مدیریت میراث‌فرهنگی

صالحی‌امیری، توسعه خدمات دیجیتال در موزه‌ها و مراکز فرهنگی را از دیگر اولویت‌های این وزارتخانه عنوان کرد و گفت: باید امکان بازدید مجازی و سه‌بعدی از موزه‌های کشور فراهم شود تا علاقه‌مندان، پژوهشگران و مخاطبان ایرانی و بین‌المللی، فارغ از محدودیت‌های جغرافیایی، بتوانند به فضاها، آثار و گنجینه‌های فرهنگی ایران دسترسی داشته باشند.

وی با بیان اینکه بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، دامنه دسترسی عمومی به میراث‌فرهنگی را گسترش می‌دهد، افزود: فاصله موجود با ظرفیت‌های فناوری در سطح جهانی، ضرورت شتاب‌بخشی به این مسیر را نشان می‌دهد. اگر نتوانیم متناسب با تحولات فناوری حرکت کنیم، در رقابت با الگوهای نوین گردشگری و مدیریت فرهنگی با چالش مواجه خواهیم شد.

وزیر میراث‌فرهنگی همچنین با اشاره به جهت‌گیری‌های سازمان جهانی گردشگری در زمینه تحول دیجیتال، بر ضرورت تدوین و ارائه برنامه رسمی ایران در این حوزه تاکید کرد و بهره‌گیری از ظرفیت شرکت مخابرات ایران را یکی از الزامات تقویت زیرساخت‌های ارتباطی و تحقق سیاست‌های تحول دیجیتال در وزارتخانه دانست.

تدوین تفاهم‌نامه مشترک برای ورود به مرحله اجرا

صالحی‌امیری در بخش دیگری از سخنان خود، با تاکید بر ضرورت تبدیل ظرفیت‌های موجود به همکاری‌های اجرایی و نتیجه‌محور، از آمادگی وزارت میراث‌فرهنگی برای آغاز مذاکرات کارشناسی و تدوین تفاهم‌نامه مشترک با شرکت مخابرات ایران خبر داد.

وی اظهار کرد: یکی از معاونان وزارتخانه به‌عنوان نماینده برای پیگیری موضوع معرفی خواهد شد و انتظار داریم شرکت مخابرات ایران نیز نماینده خود را تعیین کند تا با تدوین متن تفاهم‌نامه و برگزاری نشست مشترک، زمینه آغاز اقدامات عملیاتی فراهم شود.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به ظرفیت تشکل‌های تخصصی و حرفه‌ای سه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خاطرنشان کرد: در ادامه این همکاری، تشکل‌های مرتبط نیز در فرایند بررسی و اجرای برنامه‌ها مشارکت خواهند داشت تا نیازها و مطالبات فعالان این حوزه‌ها در طراحی راهکارهای مشترک لحاظ شود.

وی در پایان تاکید کرد: هدف آن است که همکاری وزارت میراث‌فرهنگی و شرکت مخابرات ایران از سطح تعاملات و توافق‌های اولیه فراتر رود و در قالب برنامه‌هایی مشخص، عملیاتی و قابل ارزیابی، به ارتقای کیفیت خدمات، توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و افزایش کارآمدی ماموریت‌های این وزارتخانه منجر شود.

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