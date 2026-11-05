نخستین نشست شورای اجرایی کمیسیون ملی یونسکو در ایران در دوره جدید برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نخستین نشست شورای اجرایی کمیسیون ملی یونسکو در ایران در دور جدید به دعوت حسن فرطوسی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران برگزار شد.

این نشست با حضور حسام‌الدین آشنا، عضو حقیقی شورای عالی و نماینده این شورا در شورای اجرایی و همچنین اعضای شورای اجرایی، محسن جوادی، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد سلیمی، رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش، محمدابراهیم زارعی، رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، ژیلا مهدی‌آقایی، مشاور عالی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست؛سیدمحمد ساداتی‌نژاد، مدیرکل سازمان‌های تخصصی بین‌المللی وزارت امور خارجه و مهدی فتاحی، مدیرکل طرح و برنامه معاونت سیما همراه بود.

در این نشست، گزارش عملکرد کمیسیون، برنامه‌ها و اولویت‌های دوره پیش‌رو و دستورالعمل‌های اجرایی بررسی و تصویب شد. حاضران همچنین بر تقویت همکاری‌های بین‌دستگاهی، هماهنگی میان دستگاه‌های عضو و پیگیری مصوبات تأکید کردند.

انتهای پیام/