به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فریبرز کرمی امروز شنبه ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۵ با اشاره به برگزاری این تور آشناسازی بیان کرد: این برنامه با حضور اعضای شورای اداری شهرستان و جمعی از علاقه‌مندان به طبیعت، با همکاری بخشداری مرکزی، دهیاری روستای دهرود و ادارات میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و ورزش و جوانان برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هوراند با اشاره به موقعیت جغرافیایی منطقه قیز قلعه‌سی افزود: این منطقه جنگلی در ارتفاعات کوه هشته‌سر و مشرف به روستاهای دهرود و میدانلار قرار دارد و علاوه بر برخورداری از چشم‌اندازهای طبیعی کوهستانی و جنگلی، در مسیر دسترسی به آن قلعه تاریخی میدانلار، چندین چشمه آب معدنی و ۲ آبشار نیز قرار گرفته است.

او با تأکید بر ضرورت معرفی ظرفیت‌های گردشگری این منطقه خاطرنشان کرد: قیز قلعه‌سی با وجود برخورداری از جاذبه‌های طبیعی و تاریخی متنوع، همچنان از مناطق کمترشناخته‌شده گردشگری شهرستان هوراند به شمار می‌رود و معرفی هدفمند آن می‌تواند زمینه حضور بیشتر گردشگران و بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعت‌گردی منطقه را فراهم کند.

کرمی اظهار کرد: با شناساندن این جاذبه‌ها و فراهم شدن زمینه توجه بیشتر به ظرفیت‌های آن، منطقه قیز قلعه‌سی می‌تواند به یکی از مقاصد گردشگری طبیعت‌محور در آذربایجان شرقی تبدیل شود.

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