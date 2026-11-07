۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۴

برگزاری تور آشناسازی جاذبه‌های طبیعی هوراند با هدف معرفی منطقه گردشگری قیز قلعه‌سی

برگزاری تور آشناسازی جاذبه‌های طبیعی هوراند با هدف معرفی منطقه گردشگری قیز قلعه‌سی

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان هوراند از برگزاری تور آشناسازی با جاذبه‌های طبیعی این شهرستان در منطقه جنگلی و کوهستانی قیز قلعه‌سی خبر داد و گفت: معرفی ظرفیت‌های کمترشناخته‌شده طبیعت‌گردی هوراند می‌تواند زمینه‌ساز تبدیل این مناطق به مقاصد گردشگری در سطح استان باشد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فریبرز کرمی امروز شنبه ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۵ با اشاره به برگزاری این تور آشناسازی بیان کرد: این برنامه با حضور اعضای شورای اداری شهرستان و جمعی از علاقه‌مندان به طبیعت، با همکاری بخشداری مرکزی، دهیاری روستای دهرود و ادارات میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و ورزش و جوانان برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هوراند با اشاره به موقعیت جغرافیایی منطقه قیز قلعه‌سی افزود: این منطقه جنگلی در ارتفاعات کوه هشته‌سر و مشرف به روستاهای دهرود و میدانلار قرار دارد و علاوه بر برخورداری از چشم‌اندازهای طبیعی کوهستانی و جنگلی، در مسیر دسترسی به آن قلعه تاریخی میدانلار، چندین چشمه آب معدنی و ۲ آبشار نیز قرار گرفته است.

او با تأکید بر ضرورت معرفی ظرفیت‌های گردشگری این منطقه خاطرنشان کرد: قیز قلعه‌سی با وجود برخورداری از جاذبه‌های طبیعی و تاریخی متنوع، همچنان از مناطق کمترشناخته‌شده گردشگری شهرستان هوراند به شمار می‌رود و معرفی هدفمند آن می‌تواند زمینه حضور بیشتر گردشگران و بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعت‌گردی منطقه را فراهم کند.

کرمی اظهار کرد: با شناساندن این جاذبه‌ها و فراهم شدن زمینه توجه بیشتر به ظرفیت‌های آن، منطقه قیز قلعه‌سی می‌تواند به یکی از مقاصد گردشگری طبیعت‌محور در آذربایجان شرقی تبدیل شود.

برگزاری تور آشناسازی جاذبه‌های طبیعی هوراند با هدف معرفی منطقه گردشگری قیز قلعه‌سی

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کد خبر 1405081601134
مجید فرامرزی
دبیر مرضیه امیری

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