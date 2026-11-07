۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۶

برگزاری دوره آموزشی تولیدات چرمی دست‌دوز با هدف توانمندسازی بانوان در شهرستان کوهسرخ

برگزاری دوره آموزشی تولیدات چرمی دست‌دوز با هدف توانمندسازی بانوان در شهرستان کوهسرخ

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کوهسرخ گفت: دوره آموزش کوتاه‌مدت تولیدات چرمی دست‌دوز با هدف آموزش مهارت‌های کاربردی، ترویج صنایع‌دستی و توانمندسازی بانوان، در اقامتگاه بوم‌گردی خوش‌اخلاق شهرستان کوهسرخ برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رضا ربیعی امروز شنبه ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۵ با اشاره به اهداف برگزاری این دوره اظهار کرد: آموزش مهارت‌های عملی در زمینه طراحی، دوخت و تولید محصولات چرمی دست‌دوز، آشنایی هنرجویان با ابزار و مواد اولیه، پرورش خلاقیت و ایجاد توانایی تولید محصولات قابل عرضه به بازار، از مهم‌ترین اهداف این دوره آموزشی است. 

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کوهسرخ افزود: فراهم‌سازی زمینه اشتغال و توسعه مشاغل خانگی، ایجاد فرصت‌های کسب درآمد برای بانوان، شناسایی استعدادهای مستعد در حوزه صنایع‌دستی و کمک به شکل‌گیری کسب‌وکارهای کوچک و مستقل، از دیگر رویکردهای برگزاری این دوره‌ها به شمار می‌رود.

ربیعی با تأکید بر ضرورت تداوم حمایت از هنرجویان و تولیدکنندگان صنایع‌دستی تصریح کرد: در کنار آموزش‌های مهارتی، پیگیری و حمایت از فعالان این حوزه برای بهره‌مندی از تسهیلات اشتغال‌زایی و مشاغل خانگی نیز در دستور کار قرار دارد تا هنرجویان بتوانند پس از کسب مهارت، زمینه راه‌اندازی فعالیت تولیدی، تأمین ابزار و مواد اولیه و ورود به بازار فروش محصولات خود را فراهم کنند.

او گفت: توسعه آموزش‌های تخصصی، حمایت از هنرمندان و فراهم‌سازی بستر تولید و عرضه محصولات صنایع‌دستی، از رویکردهای این اداره در راستای تقویت اقتصاد خانواده، رونق کسب‌وکارهای محلی و توسعه ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری شهرستان کوهسرخ است.

برگزاری دوره آموزشی تولیدات چرمی دست‌دوز با هدف توانمندسازی بانوان در شهرستان کوهسرخ

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کد خبر 1405081601135
دبیر مرضیه امیری

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