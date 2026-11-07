به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رضا ربیعی امروز شنبه ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۵ با اشاره به اهداف برگزاری این دوره اظهار کرد: آموزش مهارت‌های عملی در زمینه طراحی، دوخت و تولید محصولات چرمی دست‌دوز، آشنایی هنرجویان با ابزار و مواد اولیه، پرورش خلاقیت و ایجاد توانایی تولید محصولات قابل عرضه به بازار، از مهم‌ترین اهداف این دوره آموزشی است.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کوهسرخ افزود: فراهم‌سازی زمینه اشتغال و توسعه مشاغل خانگی، ایجاد فرصت‌های کسب درآمد برای بانوان، شناسایی استعدادهای مستعد در حوزه صنایع‌دستی و کمک به شکل‌گیری کسب‌وکارهای کوچک و مستقل، از دیگر رویکردهای برگزاری این دوره‌ها به شمار می‌رود.

ربیعی با تأکید بر ضرورت تداوم حمایت از هنرجویان و تولیدکنندگان صنایع‌دستی تصریح کرد: در کنار آموزش‌های مهارتی، پیگیری و حمایت از فعالان این حوزه برای بهره‌مندی از تسهیلات اشتغال‌زایی و مشاغل خانگی نیز در دستور کار قرار دارد تا هنرجویان بتوانند پس از کسب مهارت، زمینه راه‌اندازی فعالیت تولیدی، تأمین ابزار و مواد اولیه و ورود به بازار فروش محصولات خود را فراهم کنند.

او گفت: توسعه آموزش‌های تخصصی، حمایت از هنرمندان و فراهم‌سازی بستر تولید و عرضه محصولات صنایع‌دستی، از رویکردهای این اداره در راستای تقویت اقتصاد خانواده، رونق کسب‌وکارهای محلی و توسعه ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری شهرستان کوهسرخ است.

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