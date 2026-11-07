۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۷

سرپرست گمانه‌زنی پل نوکجار در شهرستان بابل خبر داد:

پایان عملیات گمانه‌زنی و پیگردی باستان شناختی پل آبرسان نوکجار در شهرستان بابل

پایان عملیات گمانه‌زنی و پیگردی باستان شناختی پل آبرسان نوکجار در شهرستان بابل

سرپرست گمانه زنی و پیگردی پل آبرسان نوکجار در شهرستان بابل، از پایان عملیات میدانی باستان شناختی این سازه تاریخی خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حکیمه رازقی منصور شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت این سازه در شناخت نظام سنتی آبرسانی و مهندسی بومی منطقه اظهار کرد: پل آبرسان نوکجار در روستای آهنگرکلای بزرگ شهرستان بابل واقع شده و بر اساس بررسی های انجام شده، به دوره قاجار تعلق دارد. این سازه با بهره گیری از مصالح بومی از جمله سنگ، آجر و ساروج ساخته شده و دارای یک چشمه است.

 سرپرست گمانه زنی و پیگردی پل آبرسان نوکجار در شهرستان بابل، افزود: این سازه در راستای انتقال، هدایت و کنترل جریان آب و آبیاری اراضی کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گرفته و بیانگر دانش بومی و شیوه‌های سنتی مدیریت منابع آب در منطقه است.

او با اشاره به نتایج عملیات میدانی بیان کرد: در جریان گمانه‌زنی و پیگردی این سازه، شواهدی از جمله یک ساختار مرتبط با کنترل جریان آب و بخشی از کف آجری آبراه شناسایی شد که مطالعه و مستند نگاری آن ها می‌تواند در شناخت دقیق‌تر ساختار معماری، نحوه عملکرد و شیوه آبرسانی این پل تاریخی موثر باشد.

رازقی در پایان تاکید کرد: مستندسازی و مطالعه سازه های تاریخی مرتبط با آبرسانی، گامی مهم در شناخت دانش مهندسی سنتی و ضرورت حفاظت از میراث ارزشمند فرهنگی و تاریخی منطقه به شمار می رود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405081601136
ثریا هاشم‌پور
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha