۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۷

معاون صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی اعلام کرد:

کارگاه‌های صنایع‌دستی آذربایجان شرقی به سامانه‌های خورشیدی مجهز می‌شوند/ معاونت صنایع‌دستی استان برای تأمین تجهیزات و تسهیلات موردنیاز با فعالان این حوزه همکاری می‌کند/ ثبت‌نام اولیه تا ۳۰ آبان ادامه دارد

کارگاه‌های صنایع‌دستی آذربایجان شرقی به سامانه‌های خورشیدی مجهز می‌شوند/ معاونت صنایع‌دستی استان برای تأمین تجهیزات و تسهیلات موردنیاز با فعالان این حوزه همکاری می‌کند/ ثبت‌نام اولیه تا ۳۰ آبان ادامه دارد

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان شرقی از برنامه‌ریزی برای تجهیز کارگاه‌های صنایع‌دستی استان به سامانه‌های تولید برق خورشیدی با مشارکت تولیدکنندگان و فعالان این حوزه خبر داد و گفت: این برنامه با هدف تأمین برق پایدار، کاهش وابستگی کارگاه‌ها به منابع انرژی متعارف و استمرار فعالیت‌های تولیدی دنبال می‌شود.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بهنام رحیم‌زاده با اشاره به ضرورت استفاده از انرژی‌های پاک در فرایند تولید صنایع‌دستی بیان کرد: ناپایداری تأمین انرژی و هزینه‌های مرتبط با مصرف برق و سوخت، می‌تواند فعالیت کارگاه‌های تولیدی را با اختلال مواجه کند. از این رو، معاونت صنایع‌دستی استان درصدد است با مشارکت تولیدکنندگان و علاقه‌مندان، زمینه استفاده از سامانه‌های خورشیدی را در کارگاه‌های صنایع‌دستی فراهم کند.

معاون صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: نخستین مرحله این برنامه با فراخوان عمومی و ثبت‌نام اولیه از متقاضیان آغاز شده است تا میزان استقبال و ظرفیت مشارکت فعالان صنایع‌دستی استان مشخص شود. اطلاعات به‌دست‌آمده از این مرحله، مبنای پیگیری‌های بعدی برای بررسی امکان تأمین و نصب تجهیزات خواهد بود.

او با اشاره به مراحل پیش‌بینی‌شده برای اجرای این طرح اظهار کرد: پس از جمع‌بندی درخواست‌ها و ارزیابی میزان تقاضا، جلسات مشترکی با شرکت توزیع نیروی برق استان و معاونت صنایع‌دستی کشور برگزار خواهد شد تا موضوع تأمین تجهیزات خورشیدی و تسهیلات موردنیاز، همچنین راهکارهای تسهیل مشارکت تولیدکنندگان بررسی و پیگیری شود.

رحیم‌زاده خاطرنشان کرد: فعالان و تولیدکنندگان صنایع‌دستی استان که تمایل به خرید و نصب سامانه‌های خورشیدی در کارگاه‌های خود دارند، می‌توانند تا ۳۰ آبان ۱۴۰۵ با مراجعه به ادارات میراث‌فرهنگی شهرستان‌ها یا معاونت صنایع‌دستی استان، آمادگی خود را برای مشارکت در این برنامه اعلام و ثبت‌نام کنند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405081601137
مجید فرامرزی
دبیر مرضیه امیری

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