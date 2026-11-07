به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بهنام رحیم‌زاده با اشاره به ضرورت استفاده از انرژی‌های پاک در فرایند تولید صنایع‌دستی بیان کرد: ناپایداری تأمین انرژی و هزینه‌های مرتبط با مصرف برق و سوخت، می‌تواند فعالیت کارگاه‌های تولیدی را با اختلال مواجه کند. از این رو، معاونت صنایع‌دستی استان درصدد است با مشارکت تولیدکنندگان و علاقه‌مندان، زمینه استفاده از سامانه‌های خورشیدی را در کارگاه‌های صنایع‌دستی فراهم کند.

معاون صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: نخستین مرحله این برنامه با فراخوان عمومی و ثبت‌نام اولیه از متقاضیان آغاز شده است تا میزان استقبال و ظرفیت مشارکت فعالان صنایع‌دستی استان مشخص شود. اطلاعات به‌دست‌آمده از این مرحله، مبنای پیگیری‌های بعدی برای بررسی امکان تأمین و نصب تجهیزات خواهد بود.

او با اشاره به مراحل پیش‌بینی‌شده برای اجرای این طرح اظهار کرد: پس از جمع‌بندی درخواست‌ها و ارزیابی میزان تقاضا، جلسات مشترکی با شرکت توزیع نیروی برق استان و معاونت صنایع‌دستی کشور برگزار خواهد شد تا موضوع تأمین تجهیزات خورشیدی و تسهیلات موردنیاز، همچنین راهکارهای تسهیل مشارکت تولیدکنندگان بررسی و پیگیری شود.

رحیم‌زاده خاطرنشان کرد: فعالان و تولیدکنندگان صنایع‌دستی استان که تمایل به خرید و نصب سامانه‌های خورشیدی در کارگاه‌های خود دارند، می‌توانند تا ۳۰ آبان ۱۴۰۵ با مراجعه به ادارات میراث‌فرهنگی شهرستان‌ها یا معاونت صنایع‌دستی استان، آمادگی خود را برای مشارکت در این برنامه اعلام و ثبت‌نام کنند.

انتهای پیام/