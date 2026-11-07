به گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز ۱۶ آبان‌ ماه اظهار کرد: در راستای حفاظت، صیانت و احیای آثار ارزشمند تاریخی و فرهنگی استان، عملیات مرمت و سامان‌دهی چهار بنای تاریخی شامل قلعه والی، کاخ فلاحتی، قلعه شاخ و طاق شیرین و فرهاد با اعتباری بالغ بر ۶۷ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی اجرا شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام با تأکید بر اهمیت صیانت از میراث تاریخی و فرهنگی استان افزود: مرمت و سامان‌دهی بناهای تاریخی علاوه بر جلوگیری از تخریب و فرسودگی این آثار، زمینه حفظ هویت تاریخی و فرهنگی منطقه و بهره‌مندی نسل‌های آینده از این سرمایه‌های ارزشمند را فراهم می‌کند.

شریفی خاطرنشان کرد: حفاظت اصولی از آثار تاریخی و استمرار برنامه‌های مرمتی، از اولویت‌های این اداره‌کل است و تلاش می‌شود با تأمین و جذب اعتبارات لازم، روند احیا و نگهداری آثار تاریخی استان با جدیت دنبال شود.

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