۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۲

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان قزوین خبر داد:

دستگیری ۴ حفار غیرمجاز در منطقه طارم سفلی

دستگیری ۴ حفار غیرمجاز در منطقه طارم سفلی

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان قزوین از دستگیری چهار حفار غیرمجاز در منطقه طارم سفلی خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، سرهنگ‌محمدجواد آزاد روز شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ گفت: در پی دریافت گزارش مردمی مبنی بر فعالیت افرادی مشکوک به حفاری غیرمجاز در منطقه طارم‌سفلی به محل اعزام شدند.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان افزود: در جریان این عملیات با همکاری و زحمات فرماندهی محترم انتظامی بخش سیردان چهار نفر حین حفاری غیرمجاز دستگیر و ادوات و تجهیزات حفاری از آنان کشف و ضبط شد.

سرهنگ آزاد تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی و رسیدگی به موضوع به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

او با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم در حفاظت از آثار و محوطه‌های تاریخی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک و حفاری غیرمجاز، طی تماس با شماره ۳۳۲۳۶۹۶۶ مراتب را به مرکز فرماندهی یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان یا مرکز  پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند تا در اسرع وقت رسیدگی و از تخلفات این حوزه پیشگیری شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405081601139
فرزانه فتحی
دبیر مرضیه امیری

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