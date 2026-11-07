دستگیری ۴ حفار غیرمجاز در منطقه طارم سفلی

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، سرهنگ‌محمدجواد آزاد روز شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ گفت: در پی دریافت گزارش مردمی مبنی بر فعالیت افرادی مشکوک به حفاری غیرمجاز در منطقه طارم‌سفلی به محل اعزام شدند.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان افزود: در جریان این عملیات با همکاری و زحمات فرماندهی محترم انتظامی بخش سیردان چهار نفر حین حفاری غیرمجاز دستگیر و ادوات و تجهیزات حفاری از آنان کشف و ضبط شد.

سرهنگ آزاد تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی و رسیدگی به موضوع به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

او با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم در حفاظت از آثار و محوطه‌های تاریخی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک و حفاری غیرمجاز، طی تماس با شماره ۳۳۲۳۶۹۶۶ مراتب را به مرکز فرماندهی یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان یا مرکز پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند تا در اسرع وقت رسیدگی و از تخلفات این حوزه پیشگیری شود.

انتهای پیام/