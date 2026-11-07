به گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز ۱۶ آبان‌ماه اظهار کرد: در راستای توسعه زیرساخت‌های موزه‌ای و تقویت ظرفیت‌های گردشگری فرهنگی استان، تهیه طرح مطالعاتی تکمیلی و محتوایی موزه باستان‌شناسی شهرستان دره‌شهر در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام افزود: این طرح با هدف تدوین محتوای علمی و تخصصی موزه، سامان‌دهی نحوه معرفی آثار و اشیای تاریخی و ارائه روایتی مستند از پیشینه تاریخی و تمدنی منطقه تهیه می‌شود.

شریفی تصریح کرد: شهرستان دره‌شهر به واسطه برخورداری از آثار و محوطه‌های تاریخی ارزشمند، از ظرفیت‌های مهم باستان‌شناسی استان به شمار می‌رود و راه‌اندازی و تکمیل زیرساخت‌های محتوایی موزه می‌تواند نقش مؤثری در معرفی هویت تاریخی منطقه، جذب گردشگران و ارتقای سطح آگاهی عمومی نسبت به میراث فرهنگی ایفا کند.

او در پایان تأکید کرد: توسعه موزه‌ها و فراهم‌کردن زمینه مناسب برای معرفی علمی میراث تاریخی استان، از اولویت‌های این اداره‌کل در مسیر حفاظت و معرفی سرمایه‌های فرهنگی ایلام است.

انتهای پیام/