انجام ۴۰۰ مورد بازدید نظارتی از تأسیسات و واحدهای گردشگری استان ایلام

به گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز ۱۶ آبان‌ماه اظهار کرد: در راستای ارتقای سطح خدمات گردشگری، صیانت از حقوق گردشگران و نظارت بر فعالیت تأسیسات گردشگری استان، ۴۰۰ مورد بازدید نظارتی از واحدهای تحت نظارت این اداره‌کل انجام شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام افزود: این بازدیدها با هدف بررسی وضعیت ارائه خدمات، رعایت ضوابط و استانداردهای ابلاغی، ارزیابی کیفیت خدمات و شناسایی نقاط ضعف و قوت واحدهای گردشگری انجام می‌شود.

شریفی تصریح کرد: نظارت مستمر بر عملکرد تأسیسات گردشگری نقش مهمی در افزایش رضایتمندی گردشگران، ارتقای کیفیت خدمات و ایجاد فضای مناسب برای توسعه گردشگری استان دارد.

او در پایان تأکید کرد: این اداره‌کل با تداوم بازدیدهای نظارتی و پیگیری مسائل و مشکلات واحدهای گردشگری، تلاش می‌کند زمینه ارائه خدمات مطلوب و شایسته به گردشگران و مسافران ورودی به استان ایلام را فراهم کند.

انتهای پیام/