به گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز ۱۶ آبان‌ماه اظهار کرد: در راستای توسعه صنعت گردشگری، حمایت از سرمایه‌گذاران و افزایش ظرفیت خدمات‌رسانی به گردشگران، ۷ پروانه بهره‌برداری برای تأسیسات گردشگری استان ایلام صادر شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام افزود: صدور این پروانه‌ها پس از طی مراحل قانونی و بررسی شرایط و ضوابط مربوطه انجام شده و زمینه فعالیت رسمی تأسیسات گردشگری را فراهم می‌کند.

شریفی تصریح کرد: توسعه تأسیسات گردشگری و تسهیل فرآیند صدور مجوزها از جمله اقدامات مهم در راستای رونق اقتصادی، ایجاد فرصت‌های اشتغال و افزایش ماندگاری گردشگران در استان است.

او در پایان تأکید کرد: این اداره‌کل با حمایت از سرمایه‌گذاران و فعالان حوزه گردشگری، تسهیل امور اداری و فراهم‌کردن بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری، توسعه متوازن زیرساخت‌های گردشگری استان را دنبال می‌کند.

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