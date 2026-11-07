به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در راستای صیانت از میراث تاریخی و پیگیری مشکلات بناهای ارزشمند شهر شاهنجرین، نشست تخصصی با حضور رئیس اداره میراث‌فرهنگی شهرستان‌های رزن و درگزین، کارشناس معاونت میراث‌فرهنگی استان همدان و مسئول شهرداری شاهنجرین در دفتر شهرداری این شهر برگزار شد.

در این نشست که شنبه ۱۶ آبان برگزار شد، وضعیت و مشکلات خانه اربابی آقازاده شاهنجرین مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای لازم برای حفاظت، ساماندهی و احیای این بناهای تاریخی به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

مهدی فتحیان راسخ، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان‌های رزن و درگزین با تاکید بر ضرورت حفظ هویت تاریخی و فرهنگی منطقه، پیگیری مشکلات بناهای تاریخی شاهنجرین را از اولویت‌های حوزه میراث‌فرهنگی دانست و بر لزوم هم‌افزایی و تعامل دستگاه‌های اجرایی برای تسریع در روند حفاظت و احیای این آثار ارزشمند تاکید کرد.

او همچنین با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی شاهنجرین، حفاظت از بناهای واجد ارزش تاریخی را گامی موثر در مسیر توسعه گردشگری فرهنگی و صیانت از میراث گذشتگان عنوان کرد.

این نشست در راستای تقویت همکاری‌های مشترک میان میراث‌فرهنگی و شهرداری شاهنجرین و پیگیری اقدامات لازم برای حفاظت از سرمایه‌های تاریخی منطقه برگزار شد.

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