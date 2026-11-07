۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۹

شهرستان بجنورد؛ قلب تپنده خراسان شمالی

ایمان بدری
شهرستان بجنورد؛ قلب تپنده خراسان شمالی

شهرستان بجنورد، مرکز استان خراسان شمالی با وسعتی حدود ۵/۳۲ (سی و دو و نیم) کیلومترمربع، در موقعیتی راهبردی در شمال شرق کشور قرار دارد و به‌واسطهٔ برخورداری از طبیعت متنوع، آب‌وهوای دلپذیر، پیشینه تاریخی، تفرجگاه‌های زیبا و صنایع‌دستی متنوع و اصیل و دارابودن بیش از ۴۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور ترکمنستان، یکی از مقاصد جذاب گردشگری در شمال شرق کشور به شمار می‌رود. بجنورد، سرزمین هم‌نشینی فرهنگ‌هاست؛ جایی که کرمانج‌ها، ترک‌ها، ترکمن‌ها، تات‌ها و فارس‌ها با زبان‌ها، پوشش‌ها و آیین‌های گوناگون، هویتی رنگارنگ و ماندگار آفریده‌اند. این تنوع فرهنگی در هنر دست مردمانش نیز جلوه‌گر است؛ از گلیم و جاجیم و سفره‌های کردی تا قالیچه‌های ترکمنی، نمد و چارق؛ آثاری که هنر و اصالت نسل‌های گذشته را به امروز پیوند می‌دهند. این خطه که مهد دلیران و شهدای والامقام و گران‌قدری همچون شهید محمدزاده و شهید صفا است، برخوردار از ظرفیت‌های متنوعی در حوزه کشاورزی، دامداری، دامپروری و صنعت است.

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کد خبر 1405081601145
نوشین سبحانی
دبیر محمد آوخ

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