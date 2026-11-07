کاخ موزه باغچه‌جوق در روستایی به همین نام احداث شده و این ساختمان ویژگی های ممتاز معماری و هنری را در خود جای داده است؛ فضایی که برای مدتی شما را از شلوغی ها و دغدغه ها دور می کند و آرامشی خاص در خود دارد، این مجموعه 11 هکتاری پوشیده از درختان کهن گوناگون است و در میان آنها ساختمانی با شکوه و در عین حال ساده جلوه گری می‌کند. آنچه پیش روی تان است ترکیبی از معماری ایرانی و اروپایی است و دنیایی متفاوت را در خود دارد. همین که قدم به درون این بنا بگذارید محو تماشای تزیینات و جلوه هایی می شوید که 30 سال برای آنها زمان گذاشته‌اند، اشیا و لوازم زندگی سردار ماکو را در گوشه گوشه این بنا می‌توانید ببینید و قدری بیشتر با حال و هوای زندگی او آشنا شوید.