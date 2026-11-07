به گزارش میراث‌آریا، سرهنگ علی‌اصغر زارع معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فراجا با اشاره به پیش‌بینی بارش برف و باران در روزهای پیش‌رو اظهار کرد: لغزندگی سطح راه، یخ‌زدگی معابر، مه‌گرفتگی و کاهش میدان دید از مهم‌ترین عوامل افزایش احتمال وقوع تصادفات در فصل سرما هستند.

او افزود: تغییر شرایط جوی، ضریب اصطکاک میان لاستیک و سطح راه را کاهش می‌دهد و در چنین شرایطی مسافت توقف خودرو افزایش پیدا می‌کند همچنین کاهش میدان دید و ناتوانی راننده در تشخیص به‌موقع موانع و مخاطرات مسیر، احتمال بروز تصادفات زنجیره‌ای و خروج وسایل نقلیه از مسیر را افزایش می‌دهد.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فراجا با تأکید بر ضرورت بررسی سلامت فنی خودرو پیش از آغاز سفر گفت: بررسی عمق آج و سلامت دیواره لاستیک‌ها، تنظیم باد بر اساس توصیه کارخانه سازنده و استفاده از لاستیک‌های زمستانی در مناطق سردسیر و برف‌گیر از جمله اقدامات ضروری است.

زارع ادامه داد: رانندگان باید از عملکرد صحیح برف‌پاک‌کن‌ها، استفاده از مایع شیشه‌شوی متناسب با دمای زیر صفر و سلامت سیستم روشنایی خودرو شامل چراغ‌های جلو، عقب، مه‌شکن، ترمز و راهنما اطمینان حاصل کنند.

او همراه داشتن زنجیر چرخ متناسب با نوع خودرو، جعبه کمک‌های اولیه، چراغ‌قوه، لباس گرم و مثلث هشداردهنده را از ملزومات سفر در فصل سرما برشمرد و افزود: رانندگان به‌ویژه هنگام تردد در محورهای کوهستانی و برف‌گیر باید از نحوه نصب زنجیر چرخ آگاهی داشته باشند و بدون تجهیزات موردنیاز وارد این محورها نشوند.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فراجا با تشریح الزامات رانندگی در جاده‌های برفی و یخ‌زده تصریح کرد: کاهش سرعت متناسب با وضعیت سطح راه و شرایط جوی، افزایش فاصله طولی با وسیله نقلیه جلویی و پرهیز از ترمزگیری ناگهانی، شتاب‌گیری شدید و تغییر مسیرهای سریع از اصول اساسی کنترل خودرو در شرایط لغزندگی است.

زارع، سبقت‌های غیرضروری در محورهای برفی و مه‌آلود را نیز خطرناک دانست و گفت: محدودیت دید و کاهش چسبندگی لاستیک‌ها در این شرایط می‌تواند احتمال برخورد و انحراف خودرو را به‌طور جدی افزایش دهد.

او با اشاره به مخاطرات رانندگی در شرایط مه‌گرفتگی اظهار کرد: در چنین شرایطی استفاده از نور پایین به‌جای نور بالا ضروری است؛ زیرا بازتاب نور بالا از ذرات مه موجب اختلال در دید راننده می‌شود. همچنین استفاده از چراغ مه‌شکن در شرایط مقتضی، کاهش سرعت و حفظ فاصله ایمن با سایر وسایل نقلیه باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فراجا افزود: در صورت کاهش شدید میدان دید، رانندگان باید از ادامه حرکت خودداری کنند و پس از انتقال خودرو به محلی امن و خارج از مسیر تردد، تا بهبود شرایط جوی منتظر بمانند.

زارع همچنین بر رعایت الزامات ایمنی از سوی سایر کاربران ترافیک تأکید کرد و گفت: عابران پیاده در شرایط مه‌آلود و تاریکی هوا باید از گذرگاه‌های مجاز عبور کنند و با استفاده از لباس‌های روشن یا دارای نوارهای بازتابنده، امکان دیده‌شدن خود از سوی رانندگان را افزایش دهند.

او ادامه داد: موتورسواران نیز باید از کلاه ایمنی استاندارد و پوشش متناسب با شرایط جوی استفاده کنند و در مسیرهای لغزنده از ترمزگیری، شتاب‌گیری و تغییر مسیر ناگهانی بپرهیزند.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فراجا با تأکید بر ضرورت اطلاع از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی پیش از سفر گفت: هموطنان باید سلامت فنی خودرو و تجهیزات زمستانی را بررسی و زمان و مسیر سفر خود را متناسب با شرایط جوی برنامه‌ریزی کنند.

زارع خاطرنشان کرد: رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی مناسب و پرهیز از رفتارهای پرخطر رانندگی، نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشگیری از تصادفات و تأمین ایمنی تردد در فصل سرما دارد.

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