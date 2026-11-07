به گزارش خبرنگار میراث آریا، حشمت حسن‌زاده امروز ۱۶ آبان ۱۴۰۵ با بیان اینکه خوزستان از نظر پیشینه پرورش اسب عرب جایگاه ویژه‌ای در کشور دارد، اظهار کرد: در بخش‌هایی از ایران، فعالیت در حوزه اسب بیشتر به شکل باشگاهی توسعه یافته است، اما در خوزستان علاوه بر باشگاه‌ها، نگهداری سنتی اسب نیز سابقه طولانی دارد و هنوز خانواده‌هایی هستند که به شیوه سنتی اسب نگهداری می‌کنند.

این فعال حوزه اسب و سوارکاری افزود: شوش در گذشته یکی از مراکز مهم پرورش اسب عرب در خوزستان بوده است، هرچند در سال‌های اخیر اهواز نیز از نظر تعداد باشگاه‌ها و اسب‌های موجود توسعه پیدا کرده است.

او با اشاره به گونه‌های مختلف اسب عرب در ایران بیان کرد: بخشی از اسب‌های موجود در کشور وارداتی هستند و بخشی دیگر ریشه ایرانی دارند. برخی اسب‌های اصیل ایرانی نیز در دوره‌های گذشته به کشورهای اروپایی منتقل شده‌اند و نسل‌های بعدی آن‌ها همچنان در این کشورها وجود دارند.

حسن‌زاده با اشاره به اسناد تاریخی مربوط به صادرات اسب از ایران به فرانسه در دوره قاجار گفت: در یکی از اسناد تاریخی، درخواست سفارت فرانسه از دربار ایران برای دریافت تعدادی اسب نر و اصیل به‌منظور جفت‌گیری ثبت شده است که نشان‌دهنده اهمیت و اعتبار اسب‌های ایرانی در آن دوره است.

او که سابقه کسب عنوان قهرمانی کشور در مسابقات استقامت اسب‌سواری در مسافت‌های ۱۱۰، ۱۱۵ و ۱۲۰ کیلومتر را دارد، ادامه داد: همچنان در این رشته فعالیت می‌کنم و اخیرا نیز در مسابقه‌ای در استان البرز شرکت کردم و موفق به کسب رتبه هشتم کشور شدم.

حسن‌زاده با تأکید بر ظرفیت گردشگری اسب در خوزستان گفت: امروز علاقه‌مندان بسیاری برای بازدید از مراکز پرورش اسب و تجربه سوارکاری به مناطق مختلف سفر می‌کنند. حتی برخی گردشگران با اسب‌های خود به استان‌های دیگر می‌روند و هزینه سفر و اقامتشان را نیز شخصاً تأمین می‌کنند. این موضوع نشان می‌دهد که گردشگری اسب می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری جریان تازه‌ای از سفر و فعالیت اقتصادی باشد.

او پیشنهاد کرد: با برگزاری یک جشنواره ملی اسب عرب در خوزستان، در کنار مسابقات زیبایی و استقامت، می‌توان کارگاه‌های تخصصی درباره جایگاه تاریخی اسب عرب، ویژگی‌های اسب خوزستان و نقش آن در توسعه گردشگری برگزار کرد.

حسن‌زاده با اشاره به تجربه استان‌های دیگر در برگزاری مسابقات اسب‌سواری اظهار کرد: برخی استان‌ها در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری بیشتری در این حوزه انجام داده‌اند و با اختصاص جوایز قابل‌توجه به مسابقات، توانسته‌اند توجه فعالان و علاقه‌مندان را جلب کنند. خوزستان نیز با وجود برخورداری از پیشینه و ظرفیت‌های ارزشمند، می‌تواند با برنامه‌ریزی و حمایت بیشتر، جایگاه شایسته‌تری در این حوزه به دست آورد.

این فعال حوزه اسب و سوارکاری در پایان تاکید کرد: برگزاری یک رویداد ملی با محوریت اسب عرب در خوزستان، علاوه بر معرفی ظرفیت‌های این استان، می‌تواند به رونق گردشگری، افزایش تعامل میان فعالان این حوزه و شناساندن میراث تاریخی و فرهنگی مرتبط با اسب کمک کند.

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