۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۰

پیشکسوت حوزه اسب و سوارکاری:

خوزستان ظرفیت تبدیل‌شدن به قطب گردشگری اسب عرب را دارد

خوزستان ظرفیت تبدیل‌شدن به قطب گردشگری اسب عرب را دارد

پیشکسوت حوزه اسب و سوارکاری با اشاره به پیشینه تاریخی و جایگاه اسب عرب در خوزستان گفت: این استان از ظرفیت‌های کم‌نظیری در زمینه پرورش اسب عرب برخوردار است و با برنامه‌ریزی برای برگزاری جشنواره‌ها، مسابقات و نشست‌های تخصصی می‌توان این ظرفیت را به یکی از محورهای گردشگری استان تبدیل کرد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، حشمت حسن‌زاده امروز ۱۶ آبان ۱۴۰۵ با بیان اینکه خوزستان از نظر پیشینه پرورش اسب عرب جایگاه ویژه‌ای در کشور دارد، اظهار کرد: در بخش‌هایی از ایران، فعالیت در حوزه اسب بیشتر به شکل باشگاهی توسعه یافته است، اما در خوزستان علاوه بر باشگاه‌ها، نگهداری سنتی اسب نیز سابقه طولانی دارد و هنوز خانواده‌هایی هستند که به شیوه سنتی اسب نگهداری می‌کنند.

این فعال حوزه اسب و سوارکاری افزود: شوش در گذشته یکی از مراکز مهم پرورش اسب عرب در خوزستان بوده است، هرچند در سال‌های اخیر اهواز نیز از نظر تعداد باشگاه‌ها و اسب‌های موجود توسعه پیدا کرده است.

او با اشاره به گونه‌های مختلف اسب عرب در ایران بیان کرد: بخشی از اسب‌های موجود در کشور وارداتی هستند و بخشی دیگر ریشه ایرانی دارند. برخی اسب‌های اصیل ایرانی نیز در دوره‌های گذشته به کشورهای اروپایی منتقل شده‌اند و نسل‌های بعدی آن‌ها همچنان در این کشورها وجود دارند.

حسن‌زاده با اشاره به اسناد تاریخی مربوط به صادرات اسب از ایران به فرانسه در دوره قاجار گفت: در یکی از اسناد تاریخی، درخواست سفارت فرانسه از دربار ایران برای دریافت تعدادی اسب نر و اصیل به‌منظور جفت‌گیری ثبت شده است که نشان‌دهنده اهمیت و اعتبار اسب‌های ایرانی در آن دوره است.

او که سابقه کسب عنوان قهرمانی کشور در مسابقات استقامت اسب‌سواری در مسافت‌های ۱۱۰، ۱۱۵ و ۱۲۰ کیلومتر را دارد، ادامه داد: همچنان در این رشته فعالیت می‌کنم و اخیرا نیز در مسابقه‌ای در استان البرز شرکت کردم و موفق به کسب رتبه هشتم کشور شدم.

حسن‌زاده با تأکید بر ظرفیت گردشگری اسب در خوزستان گفت: امروز علاقه‌مندان بسیاری برای بازدید از مراکز پرورش اسب و تجربه سوارکاری به مناطق مختلف سفر می‌کنند. حتی برخی گردشگران با اسب‌های خود به استان‌های دیگر می‌روند و هزینه سفر و اقامتشان را نیز شخصاً تأمین می‌کنند. این موضوع نشان می‌دهد که گردشگری اسب می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری جریان تازه‌ای از سفر و فعالیت اقتصادی باشد.

او پیشنهاد کرد: با برگزاری یک جشنواره ملی اسب عرب در خوزستان، در کنار مسابقات زیبایی و استقامت، می‌توان کارگاه‌های تخصصی درباره جایگاه تاریخی اسب عرب، ویژگی‌های اسب خوزستان و نقش آن در توسعه گردشگری برگزار کرد.

حسن‌زاده با اشاره به تجربه استان‌های دیگر در برگزاری مسابقات اسب‌سواری اظهار کرد: برخی استان‌ها در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری بیشتری در این حوزه انجام داده‌اند و با اختصاص جوایز قابل‌توجه به مسابقات، توانسته‌اند توجه فعالان و علاقه‌مندان را جلب کنند. خوزستان نیز با وجود برخورداری از پیشینه و ظرفیت‌های ارزشمند، می‌تواند با برنامه‌ریزی و حمایت بیشتر، جایگاه شایسته‌تری در این حوزه به دست آورد.

این فعال حوزه اسب و سوارکاری در پایان تاکید کرد: برگزاری یک رویداد ملی با محوریت اسب عرب در خوزستان، علاوه بر معرفی ظرفیت‌های این استان، می‌تواند به رونق گردشگری، افزایش تعامل میان فعالان این حوزه و شناساندن میراث تاریخی و فرهنگی مرتبط با اسب کمک کند.

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کد خبر 1405081601154
جلیل جعفری
دبیر مرضیه امیری

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