به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ابراهیم جلیلی شنبه ۱۶ آبان‌ در دیدار با رئیس اداره امور مالیاتی شهرستان ملایر، بیان کرد: ظرفیت طرح‌های نشان‌دار مالیاتی برای تامین اعتبار و اجرای پروژه‌های اولویت‌دار در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان مورد باید مورد پیگیری قرار گیرد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ملایر اضافه کرد: معرفی دقیق، کارشناسی و هدفمند پروژه‌های اولویت‌دار به‌منظور بهره‌مندی از ظرفیت این طرح‌ها ضروری است.

او ادامه داد: همچنین، رعایت ضوابط و مقررات اداره امور مالیاتی و مراجع ذی‌ربط در حوزه امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان یکی از الزامات اصلی فرآیند معرفی پروژه‌ها و تخصیص منابع مالی باید مورد توجه قرار گیرد.

جلیلی ضمن تشریح طرح‌ها و پروژه‌های پیشنهادی اداره میراث‌فرهنگی شهرستان با تبادل نظر و مشورت با رئیس اداره امور مالیاتی، شرایط، ضوابط و اولویت‌های اجرایی برای بهره‌گیری از منابع مالیاتی در راستای اجرای این پروژه‌ها را بررسی کرد.

قابل ذکر است، این نشست با هدف شناسایی ظرفیت‌های قانونی تامین مالی، اولویت‌بندی پروژه‌های ضروری و بهره‌گیری هدفمند از منابع مالیاتی در راستای حفاظت، مرمت و احیای میراث‌فرهنگی و توسعه گردشگری شهرستان ملایر برگزار شد.

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