۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۷

بررسی ظرفیت طرح‌های نشان‌دار مالیاتی پروژه‌های میراث‌فرهنگی ملایر

بررسی ظرفیت طرح‌های نشان‌دار مالیاتی پروژه‌های میراث‌فرهنگی ملایر

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ملایر از بررسی ظرفیت طرح‌های نشان‌دار مالیاتی برای تامین اعتبار پروژه‌های میراث‌فرهنگی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ابراهیم جلیلی شنبه ۱۶ آبان‌ در دیدار با رئیس اداره امور مالیاتی شهرستان ملایر، بیان کرد: ظرفیت طرح‌های نشان‌دار مالیاتی برای تامین اعتبار و اجرای پروژه‌های اولویت‌دار در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان مورد باید مورد پیگیری قرار گیرد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ملایر اضافه کرد: معرفی دقیق، کارشناسی و هدفمند پروژه‌های اولویت‌دار به‌منظور بهره‌مندی از ظرفیت این طرح‌ها ضروری است.  

او ادامه داد: همچنین، رعایت ضوابط و مقررات اداره امور مالیاتی و مراجع ذی‌ربط در حوزه امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان یکی از الزامات اصلی فرآیند معرفی پروژه‌ها و تخصیص منابع مالی باید مورد توجه قرار گیرد.

جلیلی ضمن تشریح طرح‌ها و پروژه‌های پیشنهادی اداره میراث‌فرهنگی شهرستان با تبادل نظر و مشورت با رئیس اداره امور مالیاتی، شرایط، ضوابط و اولویت‌های اجرایی برای بهره‌گیری از منابع مالیاتی در راستای اجرای این پروژه‌ها را بررسی کرد.

قابل ذکر است، این نشست با هدف شناسایی ظرفیت‌های قانونی تامین مالی، اولویت‌بندی پروژه‌های ضروری و بهره‌گیری هدفمند از منابع مالیاتی در راستای حفاظت، مرمت و احیای میراث‌فرهنگی و توسعه گردشگری شهرستان ملایر برگزار شد.

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کد خبر 1405081601157
آزاده صفی
دبیر مرضیه امیری

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