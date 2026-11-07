به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد حمزه‌زاده امروز شنبه ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با اشاره پایان عملیات مرمت و ساماندهی بقعه شیخ شهاب‌الدین اهری و قرار گرفتن طرح جامع نورپردازی این مجموعه در مراحل پایانی بیان کرد: مداخلات مرمتی در این مجموعه با تمرکز بر بهسازی و حفاظت از اجزای کالبدی بنا، ساماندهی بخش‌های مختلف و رسیدگی به فضاهای خدماتی انجام شده و اکنون عملیات مرمت به پایان رسیده است. در این مرحله، پوشش مناره‌ها با ورق گالوانیزه، اجرای عایق نانو با پوشش رنگ کاهگلی در بام، ساخت و نصب درها و پنجره‌ها و مرمت مناره‌ها با کاشی‌های لعاب‌دار در دستور کار قرار داشت و به اجرا درآمد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: مرمت و رنگ‌آمیزی درها و پنجره‌های چوبی و فلزی و تکمیل وضوخانه و سرویس‌های بهداشتی نیز از دیگر اقدامات این پروژه بوده است. در ساماندهی بناهای تاریخی، توجه هم‌زمان به وضعیت اجزای معماری، حفاظت از سطوح و مصالح و کیفیت فضاهای وابسته اهمیت دارد و مجموعه اقدامات انجام‌شده در بقعه با چنین رویکردی دنبال شده است.

او با تشریح اهمیت مرحله نورپردازی مجموعه بیان کرد: نورپردازی بناهای تاریخی از جمله مداخلاتی است که در صورت طراحی و اجرای اصولی، می‌تواند به خوانایی بیشتر عناصر معماری، برجسته‌سازی تناسبات کالبدی و ارتقای کیفیت منظر شبانه کمک کند. در بقعه شیخ شهاب‌الدین اهری نیز روشنایی حیاط و محوطه بیرونی، فضای داخلی مسجد و مناره‌ها با رعایت ضوابط حاکم بر بناهای تاریخی و استانداردهای بین‌المللی در حال اجراست و این بخش از پروژه با مشارکت شهرداری اهر به مراحل پایانی رسیده است.

حمزه‌زاده افزود: در طراحی نورپردازی آثار تاریخی، نحوه استقرار تجهیزات، جهت تابش، شدت روشنایی و تناسب نور با ویژگی‌های معماری بنا از ملاحظات مهم به شمار می‌روند. در بقعه شیخ شهاب‌الدین اهری نیز هدف از انجام نورپردازی، ایجاد تصویری منسجم از مجموعه در شب و فراهم کردن امکان مشاهده بهتر جزئیات معماری آن، با حفظ شأن و هویت تاریخی اثر است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی با اشاره به جایگاه بقعه در ظرفیت گردشگری شهرستان اهر خاطرنشان کرد: این مجموعه در حال حاضر نیز پذیرای گردشگران و علاقه‌مندان به میراث فرهنگی است و با تکمیل نورپردازی، سیمای متفاوت و چشم‌نوازتری از آن در ساعات شب ارائه خواهد شد.

حمزه‌زاده در پایان ضمن قدردانی از همکاری و مشارکت شهرداری اهر در اجرای طرح نورپردازی بقعه شیخ شهاب‌الدین اهری اظهار کرد: همراهی مدیریت شهری در پیشبرد این پروژه، نمونه‌ای ارزشمند از تعامل سازنده دستگاه‌های اجرایی در محافظت از میراث‌فرهنگی است و این همکاری نقش مؤثری در ارتقای کیفیت اجرای طرح و تقویت ظرفیت‌های گردشگری شهرستان دارد. از شهرداری اهر بابت نگاه مسئولانه و حمایت مؤثر در صیانت از این اثر ارزشمند تاریخی قدردانی می‌کنیم.

انتهای پیام/