به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمید کریمی رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان رباط‌کریم اظهار کرد: در پی همکاری و تعامل مجموعه میراث‌فرهنگی شهرستان رباط‌کریم با نیروی انتظامی، ۱۳۸ قطعه سکه تاریخی متعلق به دوره اشکانی و یک عدد پی‌سوز مربوط به دوره تیموری کشف و ضبط شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان رباط‌کریم با اشاره به ارزش تاریخی و فرهنگی این اشیای کشف‌شده افزود: آثار تاریخی به‌جامانده از دوره‌های مختلف، بخشی از هویت و شناسنامه فرهنگی سرزمین ما هستند و حفاظت از آن‌ها در برابر قاچاق، خرید و فروش و نگهداری غیرمجاز، از مهم‌ترین مأموریت‌های مجموعه میراث‌فرهنگی به شمار می‌رود.

او ادامه داد: پس از کشف و ضبط این اشیا، موضوع از طریق مراجع ذی‌ربط پیگیری شده و پرونده برای طی مراحل قانونی، قضایی و اداری در دست اقدام قرار گرفته است.

کریمی ضمن قدردانی از همکاری نیروی انتظامی در این زمینه، بر ضرورت تعامل و هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول برای مقابله با قاچاق اموال تاریخی و فرهنگی تأکید کرد و گفت: صیانت از میراث تاریخی، مسئولیتی مشترک است و مشارکت دستگاه‌های انتظامی، قضایی و فرهنگی می‌تواند نقش مؤثری در حفاظت از آثار ارزشمند تاریخی و انتقال این سرمایه‌های فرهنگی به نسل‌های آینده داشته باشد.

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