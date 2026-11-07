به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین شهابی، سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان هرمزگان، روز شنبه ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: این اثر مستند هشت‌دقیقه‌ای، حاصل یک پروژه تحقیقاتی و میدانی دوساله درباره ساز و ظرف سنتی «جهله» است که به تهیه‌کنندگی طاهره رضایی و با حمایت انجمن میراث‌داران فرهنگ هرمزگان تولید شده است.

سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان هرمزگان در تشریح اهمیت موضوع این اثر تصریح کرد: جهله، ظرف سفالی کروی و منحصربه‌فردی در فرهنگ هرمزگان است که در گذشته‌های دور وظیفه خطیر خنک نگه داشتن آب آشامیدنی را بر عهده داشت؛ اما امروزه فراتر از کاربرد تاریخی خود، به عنوان سازی کوبه‌ای، آوایی و یکتا در بطن موسیقی سنتی جنوب ایران طنین‌انداز می‌شود.

او افزود: این میراث ارزشمند معنوی، سنتی ریشه‌دار است که در حال حاضر دانش و فن ساخت و اجرای آن متأسفانه تنها نزد دو نفر از استادان کهنه‌کار حفظ شده و همین امر، ضرورت مستندنگاری و صیانت از آن را دوچندان کرده است.

شهابی اظهار کرد: عبدالحسین رضوانی، کارگردان اثر، دانش‌آموخته مقطع کارشناسی ارشد کارگردانی سینما با گرایش مستند از دانشگاه تالین است و نگاهی پژوهش‌محور به آیین‌ها و نواهای خطه جنوب دارد.

سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان هرمزگان تاکید کرد: حضور «آخرین پژواک‌ها» در این رویداد ملی، فرصتی مغتنم برای معرفی ظرفیت‌های پیدا و پنهان میراث ناملموس هرمزگان و ضرورت حفاظت فوری از مهارت‌های رو به زوال این خطه به جامعه تخصصی میراث فرهنگی کشور است.

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