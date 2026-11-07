توسعه گردشگری در حسنلو، کلید رونق اقتصادی و معرفی هویت تاریخی نقده است

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، امیرعباس جعفری، امروز، ۱۶ آبان‌ماه در جریان بازدید میدانی از روستای تاریخی حسنلو نقده، بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی با هدف آماده‌سازی این منطقه برای ثبت در فهرست جهانی تأکید کرد.

فرماندار نقده با بررسی دقیق روند پیشرفت طرح‌های در دست اجرا، تصریح کرد: ساماندهی زیرساخت‌های گردشگری در حسنلو، تنها یک پروژه عمرانی ساده نیست، بلکه گامی استراتژیک برای معرفی ظرفیت‌های باستانی این منطقه به جهانیان و تقویت جایگاه نقده در نقشه گردشگری بین‌المللی است.

او در ادامه با تأکید بر لزوم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، خواستار رعایت بالاترین استانداردهای کیفی در انجام پروژه‌ها شد و گفت: هرگونه قصور در کیفیت ساخت یا تأخیر در اجرا، می‌تواند روند رسیدن به هدف ثبت جهانی را با چالش مواجه کند.

جعفری خاطرنشان کرد: ایجاد هماهنگی میان نهادهای متولی، از جمله میراث‌فرهنگی و شهرداری‌ها، برای تحقق این هدف حیاتی است تا زیرساخت‌های لازم برای پذیرش گردشگران و پژوهشگران فراهم شود.

فرماندار نقده اضافه کرد: آماده‌سازی حسنلو برای ثبت جهانی، بستری برای توسعه صنایع‌دستی، ایجاد فرصت‌های شغلی و رونق اقتصادی شهرستان فراهم خواهد کرد.

او با اشاره به اهمیت آموزش مهارت‌های بومی در کنار توسعه زیرساخت‌ها، تأکید کرد: با تکمیل این پروژه‌ها، حسنلو می‌تواند به محرکی برای شکوفایی هنرهای سنتی و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید در حوزه گردشگری تبدیل شود.

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