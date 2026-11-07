۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۵

فرماندار نقده

توسعه گردشگری در حسنلو، کلید رونق اقتصادی و معرفی هویت تاریخی نقده است

توسعه گردشگری در حسنلو، کلید رونق اقتصادی و معرفی هویت تاریخی نقده است

فرماندار نقده گفت: با تکمیل پروژه‌های عمرانی، حسنلو نقده می‌تواند به محرکی برای شکوفایی هنرهای سنتی و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید در حوزه گردشگری تبدیل شود.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، امیرعباس جعفری، امروز، ۱۶ آبان‌ماه در جریان بازدید میدانی از روستای تاریخی حسنلو نقده، بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی با هدف آماده‌سازی این منطقه برای ثبت در فهرست جهانی تأکید کرد. 

فرماندار نقده با بررسی دقیق روند پیشرفت طرح‌های در دست اجرا، تصریح کرد: ساماندهی زیرساخت‌های گردشگری در حسنلو، تنها یک پروژه عمرانی ساده نیست، بلکه گامی استراتژیک برای معرفی ظرفیت‌های باستانی این منطقه به جهانیان و تقویت جایگاه نقده در نقشه گردشگری بین‌المللی است.

او در ادامه با تأکید بر لزوم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، خواستار رعایت بالاترین استانداردهای کیفی در انجام پروژه‌ها شد و گفت: هرگونه قصور در کیفیت ساخت یا تأخیر در اجرا، می‌تواند روند رسیدن به هدف ثبت جهانی را با چالش مواجه کند.

جعفری خاطرنشان کرد: ایجاد هماهنگی میان نهادهای متولی، از جمله میراث‌فرهنگی و شهرداری‌ها، برای تحقق این هدف حیاتی است تا زیرساخت‌های لازم برای پذیرش گردشگران و پژوهشگران فراهم شود.

 فرماندار نقده اضافه کرد: آماده‌سازی حسنلو برای ثبت جهانی، بستری برای توسعه صنایع‌دستی، ایجاد فرصت‌های شغلی و رونق اقتصادی شهرستان فراهم خواهد کرد.

او با اشاره به اهمیت آموزش مهارت‌های بومی در کنار توسعه زیرساخت‌ها، تأکید کرد: با تکمیل این پروژه‌ها، حسنلو می‌تواند به محرکی برای شکوفایی هنرهای سنتی و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید در حوزه گردشگری تبدیل شود.

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کد خبر 1405081601170
سمیرا محمدی
دبیر مرضیه امیری

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