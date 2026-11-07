جشنواره نخل و شالی در روستای هدف گردشگری ازمیغان برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جشنواره نخل و شالی در روستای هدف گردشگری ازمیغان روز جمعه ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵ برگزار شد؛ رویدادی که در راستای معرفی جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی منطقه، تقویت مشارکت اجتماعی و ایجاد نشاط و پویایی در جامعه محلی برنامه‌ریزی و اجرا شد.

برگزاری رویدادهای گردشگری با همکاری و مشارکت جوامع محلی، علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی، زمینه‌ساز افزایش همدلی و مشارکت مردم در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی است. همچنین این رویدادها نقش مؤثری در احیای هنرها، آداب‌ورسوم بومی، انتقال میراث فرهنگی به نسل‌های جدید و معرفی هدفمند ظرفیت‌های گردشگری، به‌ویژه در مناطق روستایی، ایفا می‌کنند.

روستای ازمیغان، با برخورداری از طبیعتی منحصربه‌فرد و شرایط اقلیمی متفاوت، یکی از مناطق نمونه گردشگری و از هفت روستای هدف گردشگری شهرستان طبس به شمار می‌رود. این روستا با تلفیق چشم‌نواز نخلستان‌ها و شالیزارهای سرسبز، جلوه‌ای کم‌نظیر از تنوع طبیعی و زیستی را به نمایش گذاشته است.

از جمله جاذبه‌های گردشگری این روستا می‌توان به آرامگاه سید محمد بن جعفر طیار، نخلستان‌های سرسبز، شالیزارها، تنگه و آبشار قدمگاه، تخت عروس، باغ‌های مرکبات، کوچه‌باغ‌های زیبا، بافت تاریخی و معماری اصیل روستایی اشاره کرد. همچنین زندگی ساده و صمیمی روستایی و مهمان‌نوازی مردم ازمیغان، بر جذابیت‌های گردشگری این منطقه افزوده است.

در بخش‌های بالادست روستا نیز با دنبال کردن مسیر رودخانه، تپه‌کوهی خانیک قرار دارد که وجود غارهای قدیمی حفاری‌شده در آن، در کنار مزارع وسیع و چشم‌اندازهای طبیعی، بر ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری ازمیغان افزوده است.

برگزاری جشنواره نخل و شالی فرصتی ارزشمند برای معرفی توانمندی‌های بومی، محصولات کشاورزی، جاذبه‌های طبیعی و فرهنگ غنی مردم این روستا فراهم کرده و می‌تواند نقش مؤثری در توسعه گردشگری پایدار، رونق اقتصاد محلی و تقویت جایگاه ازمیغان در مقاصد گردشگری شهرستان طبس داشته باشد.

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