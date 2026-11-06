به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، یعقوب زلقی اظهار کرد: صدوچهل‌وهشتمین نشست سفرنامه‌خوانی و جغرافیای تاریخی فرهنگ خوزستان ۱۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با سرپرستی مجتبی گهستونی روزنامه‌نگار و پژوهشگر حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری و با هدف آشنایی نزدیک‌تر علاقه‌مندان با پیشینه تاریخی و فرهنگی دزفول، ظرفیت‌های میراثی منطقه و اهمیت شخصیت‌های تأثیرگذار در تاریخ ایران برگزار شد.

مدیر پایگاه میراث‌فرهنگی گندی‌شاپور و ایوان کرخه در جریان این بازدید، با حضور در جمع بازدیدکنندگان، توضیحات مبسوطی درباره شخصیت تاریخی یعقوب لیث صفاری، جایگاه و تأثیرگذاری او در تاریخ ایران و نقش او در شکل‌گیری حکومت صفاریان ارائه کرد

او همچنین به معرفی پیشینه تاریخی جندی‌شاپور، اهمیت این محوطه در تاریخ علم و تمدن ایران و فعالیت‌های پایگاه ملی گندی‌شاپور پرداخت و حاضران را در جریان اقدامات حفاظتی، سامان‌دهی و مرمت‌های در حال انجام در این مجموعه قرار داد.

زلقی عنوان کرد: اعضای گروه در ادامه با حضور در محوطه آرامگاه یعقوب لیث صفاری، از این اثر تاریخی بازدید کردند و با ویژگی‌های معماری و جایگاه آن در حافظه تاریخی و فرهنگی منطقه آشنا شدند.

او خاطرنشان کرد: گروه «هرمز اردشیر» با همراهی انجمن دوستداران زیست‌بوم کهن زاگرس، در سلسله نشست‌های سفرنامه‌خوانی و جغرافیای تاریخی فرهنگ خوزستان، تلاش می‌کند با برگزاری برنامه‌های میدانی و بازدید از محوطه‌ها و بناهای تاریخی، زمینه آشنایی عمومی با میراث‌فرهنگی استان و تقویت مشارکت اجتماعی در حفاظت از این سرمایه‌های ارزشمند را فراهم کند.

در پایان بازدید، کاتالوگ و بروشورهای تاریخی بین بازدیدکنندگان توزیع شد.

انتهای پیام/