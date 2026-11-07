۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۴

اجرای عملیات حفاظت پیشگیرانه از بازار کاشیگری یزد در برابر آسیب موریانه

اجرای عملیات حفاظت پیشگیرانه از بازار کاشیگری یزد در برابر آسیب موریانه

تزریق محلول شیمیایی هم‌زمان با مرمت بازار تاریخی کاشیگری یزد، با هدف ایجاد سد حفاظتی بلندمدت در برابر نفوذ و آسیب موریانه‌ها اجرا شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بازار کاشیگری از راسته‌های قدیمی بازار خان یزد به شمار می‌رود که در راستای صیانت از ارزش‌های تاریخی و معماری آن، عملیات حفاظت پیشگیرانه در برابر آسیب‌های ناشی از موریانه با بهره‌گیری از روش تزریق محلول شیمیایی انجام شد.

این عملیات با همکاری واحد تحقیقات و کنترل عوامل بیولوژیک و پیمانکار پروژه مرمت بازار کاشیگری و هم‌زمان با اجرای عملیات مرمت این بنای تاریخی به انجام رسید.

تزریق محلول شیمیایی در زمان اجرای عملیات مرمت، به دلیل فراهم بودن شرایط مناسب اجرایی و دسترسی بیشتر به لایه‌های عمیق کف و بدنه بنا، از اثربخشی بالاتری برخوردار است و امکان ایجاد سد شیمیایی نفوذناپذیر و یکنواخت در برابر حرکت موریانه‌ها را در بخش‌های مختلف سازه فراهم می‌کند.

بر اساس اصول حفاظت پیشگیرانه، هم‌زمانی اقدامات کنترل عوامل بیولوژیک با عملیات مرمت، فرصت مناسبی برای مداخله مؤثرتر و حفاظت بلندمدت از بناهای تاریخی فراهم می‌سازد؛ ازاین‌رو اجرای این روش در بازار کاشیگری یزد، گامی در راستای کاهش آسیب‌های زیستی و صیانت از اصالت و ماندگاری این اثر تاریخی محسوب می‌شود.

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کد خبر 1405081601174
نجمه میثاق یزدی
دبیر مرضیه امیری

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