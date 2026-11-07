«مرد آرام» برنده جایزه ویژه بهترین درام اجتماعی جشنواره بریکس پلاس روسیه شد

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی اثر، فیلم سینمایی «مرد آرام» به کارگردانی بهنوش صادقی، نویسندگی مهنوش صادقی و تهیه‌کنندگی مهدی هاشمی، موفق به دریافت جایزه ویژه بهترین درام اجتماعی از جشنواره بریکس پلاس (+BRICS) روسیه شد.

این فیلم محصول سال ۱۴۰۳ است و با محوریت زندگی اتباع افغانستانی و مشکلات و چالش‌های آنان در جامعه، داستانی اجتماعی را روایت می‌کند.

در خلاصه داستان «مرد آرام» آمده است: «نوبهار با اکراه، زنِ مرد سالمندی به نام زمان شده است. ابتدای زندگی مشترک آنها اتفاقاتی رقم می‌خورد که احساسات نوبهار را کاملاً نسبت به زمان تغییر می‌دهد.»

مهدی هاشمی، شمیلا شیرزاد، پویا نوروزی، بی‌تا عزیز، وحید منتظری، مهنوش صادقی و سیدعلی میرفتاح بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

جشنواره بین‌المللی فیلم بریکس پلاس از ۸ تا ۱۲ آبان‌ماه (۳۰ اکتبر تا ۳ نوامبر ۲۰۲۶) در شهر سن‌پترزبورگ روسیه برگزار شد و میزبان آثار سینمایی کشورهای عضو و همکار بریکس در بخش‌های رقابتی و نمایش‌های ویژه بود. امسال ۳۲۷ فیلم از ۲۲ کشور در این جشنواره به رقابت پرداختند.

این رویداد سینمایی با هدف توسعه تبادلات فرهنگی، حمایت از فیلمسازان نوظهور و تقویت همکاری‌های سینمایی میان کشورهای عضو و همکار بریکس برگزار می‌شود و فضایی برای نمایش آثار داستانی بلند، کوتاه و مستند از فرهنگ‌ها و ملیت‌های گوناگون فراهم می‌کند.

برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، ایران، مصر، اتیوپی، اندونزی، عربستان سعودی و امارات متحده عربی از کشورهای عضو بریکس هستند.

طراح پوستر پریسا آنجفی است.

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