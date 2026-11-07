به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، هادی حق‌پناه، روز شنبه ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با اشاره به حضور گردشگرانی از استان‌های تهران، مازندران، گیلان، کرمانشاه، اصفهان، یزد، خراسان رضوی و همچنین تورهای گردشگری داخل استان اظهار کرد: از ابتدای فصل پاییز تاکنون، ۹ تور گردشگری با هدف بازدید از جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی شهرستان سربیشه وارد این منطقه شده‌اند.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سربیشه افزود: در برنامه بازدید این تورها، روستاهای هدف گردشگری چنشت و ماخونیک در صدر مقاصد گردشگری قرار داشته‌اند که نشان‌دهنده جذابیت و ظرفیت بالای این دو روستای شاخص در معرفی هویت فرهنگی، معماری بومی، آداب و رسوم و جاذبه‌های طبیعی منطقه است.

او با بیان اینکه فصل پاییز فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری خراسان جنوبی و شهرستان سربیشه به گردشگران سراسر کشور است، خاطرنشان کرد: تداوم حضور تورهای گردشگری می‌تواند نقش مؤثری در رونق گردشگری، معرفی جاذبه‌های کمتر شناخته‌شده، حمایت از جوامع محلی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای ساکنان روستاهای هدف گردشگری داشته باشد.

حق‌پناه، در پایان ابراز امیدواری کرد: با معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی شهرستان و توسعه زیرساخت‌های گردشگری، شاهد افزایش ورود گردشگران و قرار گرفتن سربیشه در فهرست مقاصد مهم گردشگری شرق کشور باشیم.

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