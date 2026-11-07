۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۷

ورود ۹ تور گردشگری از استان‌های مختلف به شهرستان سربیشه از ابتدای فصل پاییز

ورود ۹ تور گردشگری از استان‌های مختلف به شهرستان سربیشه از ابتدای فصل پاییز

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سربیشه، از ورود ۹ تور گردشگری از ابتدای فصل پاییز، هم زمان با آغاز فصل گردشگری خراسان جنوبی، به این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، هادی حق‌پناه، روز شنبه ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با اشاره به حضور گردشگرانی از استان‌های تهران، مازندران، گیلان، کرمانشاه، اصفهان، یزد، خراسان رضوی و همچنین تورهای گردشگری داخل استان اظهار کرد: از ابتدای فصل پاییز تاکنون، ۹ تور گردشگری با هدف بازدید از جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی شهرستان سربیشه وارد این منطقه شده‌اند.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سربیشه افزود: در برنامه بازدید این تورها، روستاهای هدف گردشگری چنشت و ماخونیک در صدر مقاصد گردشگری قرار داشته‌اند که نشان‌دهنده جذابیت و ظرفیت بالای این دو روستای شاخص در معرفی هویت فرهنگی، معماری بومی، آداب و رسوم و جاذبه‌های طبیعی منطقه است.

او با بیان اینکه فصل پاییز فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری خراسان جنوبی و شهرستان سربیشه به گردشگران سراسر کشور است، خاطرنشان کرد: تداوم حضور تورهای گردشگری می‌تواند نقش مؤثری در رونق گردشگری، معرفی جاذبه‌های کمتر شناخته‌شده، حمایت از جوامع محلی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای ساکنان روستاهای هدف گردشگری داشته باشد.

حق‌پناه، در پایان ابراز امیدواری کرد: با معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی شهرستان و توسعه زیرساخت‌های گردشگری، شاهد افزایش ورود گردشگران و قرار گرفتن سربیشه در فهرست مقاصد مهم گردشگری شرق کشور باشیم.

انتهای پیام/

کد خبر 1405081601176
سمیه محمدی
دبیر مرضیه امیری

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