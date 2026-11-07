به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری امروز ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۵ با اشاره به رونق آموزش صنایع‌دستی در اردبیل، گفت: در نیمه نخست سال جاری، ۶۱۸ نفر در ۱۱ مرکز آموزش صنایع‌دستی استان در شهرستان‌های اردبیل، خلخال، کوثر، گرمی، پارس‌آباد، بیله‌سوار، اصلاندوز، مشگین‌شهر، نمین، نیر و سرعین، در رشته‌های متنوع صنایع‌دستی آموزش دیده و پس از گذراندن موفقیت‌آمیز دوره‌ها، گواهینامه معتبر دریافت کرده‌اند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: این دوره‌های آموزشی در رشته‌هایی همچون نگارگری، سفالگری، چرم‌دوزی، قلم‌زنی، میناکاری، گلیم‌بافی، ورنی‌بافی، جاجیم‌بافی، آینه‌کاری، تذهیب، تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی، زیورآلات سنتی، معرق و منبت چوب و رودوزی‌های سنتی برگزار شده است.

او با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای توسعه آموزش‌های تخصصی این حوزه تصریح کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته، شمار آموزش‌دیدگان مراکز آموزش صنایع‌دستی استان تا پایان سال جاری به حدود یک‌هزار و ۸۸۰ نفر خواهد رسید.

جباری با تاکید بر نقش آموزش در توسعه و ترویج صنایع‌دستی خاطرنشان کرد: برگزاری رایگان این دوره‌ها، فرصتی ارزشمند برای شناسایی و پرورش استعدادها، انتقال مهارت‌های بومی و سنتی و توانمندسازی علاقه‌مندان فراهم می‌کند و می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد فرصت‌های شغلی و توسعه اشتغال پایدار در استان باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل توسعه و تقویت مراکز آموزش صنایع‌دستی و گسترش آموزش‌های مهارتی را از ماموریت‌های مهم این اداره‌کل دانست و تاکید کرد: این مجموعه با جدیت، تقویت زیرساخت‌های آموزشی و افزایش ظرفیت آموزش در شهرستان‌ها را با هدف صیانت از میراث ارزشمند صنایع‌دستی و فراهم‌سازی زمینه اشتغال و کارآفرینی دنبال می‌کند.

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