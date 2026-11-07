۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۹

رونق آموزش صنایع‌دستی در اردبیل/ بهره‌مندی ۶۱۸ هنرجو از مراکز آموزش صنایع‌دستی

رونق آموزش صنایع‌دستی در اردبیل/ بهره‌مندی ۶۱۸ هنرجو از مراکز آموزش صنایع‌دستی

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل، از آموزش ۶۱۸ نفر در مراکز آموزش صنایع‌دستی استان طی شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری امروز ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۵ با اشاره به رونق آموزش صنایع‌دستی در اردبیل، گفت: در نیمه نخست سال جاری، ۶۱۸ نفر در ۱۱ مرکز آموزش صنایع‌دستی استان در شهرستان‌های اردبیل، خلخال، کوثر، گرمی، پارس‌آباد، بیله‌سوار، اصلاندوز، مشگین‌شهر، نمین، نیر و سرعین، در رشته‌های متنوع صنایع‌دستی آموزش دیده و پس از گذراندن موفقیت‌آمیز دوره‌ها، گواهینامه معتبر دریافت کرده‌اند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: این دوره‌های آموزشی در رشته‌هایی همچون نگارگری، سفالگری، چرم‌دوزی، قلم‌زنی، میناکاری، گلیم‌بافی، ورنی‌بافی، جاجیم‌بافی، آینه‌کاری، تذهیب، تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی، زیورآلات سنتی، معرق و منبت چوب و رودوزی‌های سنتی برگزار شده است.

او با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای توسعه آموزش‌های تخصصی این حوزه تصریح کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته، شمار آموزش‌دیدگان مراکز آموزش صنایع‌دستی استان تا پایان سال جاری به حدود یک‌هزار و ۸۸۰ نفر خواهد رسید.

جباری با تاکید بر نقش آموزش در توسعه و ترویج صنایع‌دستی خاطرنشان کرد: برگزاری رایگان این دوره‌ها، فرصتی ارزشمند برای شناسایی و پرورش استعدادها، انتقال مهارت‌های بومی و سنتی و توانمندسازی علاقه‌مندان فراهم می‌کند و می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد فرصت‌های شغلی و توسعه اشتغال پایدار در استان باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل توسعه و تقویت مراکز آموزش صنایع‌دستی و گسترش آموزش‌های مهارتی را از ماموریت‌های مهم این اداره‌کل دانست و تاکید کرد: این مجموعه با جدیت، تقویت زیرساخت‌های آموزشی و افزایش ظرفیت آموزش در شهرستان‌ها را با هدف صیانت از میراث ارزشمند صنایع‌دستی و فراهم‌سازی زمینه اشتغال و کارآفرینی دنبال می‌کند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405081601177
توحید سیف
دبیر مرضیه امیری

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