۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۹

در هفته سی‌وسوم سال رقم خورد:

فروش ۸۳ میلیاردی سینما با پیشتازی فیلم بورسیه

فروش ۸۳ میلیاردی سینما با پیشتازی فیلم بورسیه

سینمای ایران در حالی سی‌وسومین هفته از سال جاری را سپری کرد که پس از هفت هفته صدرنشینی «خانوم والده»، فیلم «بورسیه» در صدر فهرست پرمخاطب‌ترین فیلم قرار گرفت.

به گزارش میراث آریا، سی‌وسومین هفته از سال جاری در بازه شنبه ۹ آبان ماه الی پایان روز جمعه ۱۵ آبان ماه در حالی سپری شد که سینمای ایران با استقبال ۶۵۸ هزار و ۶۲۲ مخاطب به فروشی معادل ۸۳ میلیارد و ۶۶۷ میلیون تومان دست پیدا کرد و فیلم «بورسیه» به کارگردانی برزو نیک‌نژاد با ۳۰۲ هزار و ۶۵۶ مخاطب و پردیس سینمایی کورش با میزبانی از ۲۷ هزار و ۱۲۴ مخاطب در صدر فهرست پرمخاطب‌ترین فیلم و پردیس سینمایی طی هفته گذشته قرار گرفتند. 

مطابق با آمار ثبت‌شده در سامانه مدیریت فروش و اکران سینما (سمفا) پس از پردیس سینمایی کورش با ۲۷ هزار و ۱۲۴ مخاطب و رشد ۱۳ درصدی نسبت به هفته گذشته، پردیس سینمایی ایران‌مال با ۲۱ هزار و ۸۴۸ مخاطب و رشد ۲۲ درصدی مخاطب، پردیس سینمایی هدیش با ۱۲ هزار و ۹۶۱ مخاطب و رشد ۳۰ درصدی، پردیس سینمایی هنرشهر آفتاب شیراز با ۱۲ هزار و ۹۶۰ مخاطب و رشد ۴۴ درصدی مخاطب و پردیس سینمایی آزادی با ۱۲ هزار و ۷۷۵ مخاطب و رشد ۱۸ درصدی مخاطب در رتبه‌های بعدی پرمخاطب‌ترین پردیس‌های سینمایی در هفته گذشته قرار گرفتند. 

همچنین فیلم سینمایی «بورسیه» به کارگردانی برزو نیک‌نژاد با ۳۰۲ هزار و ۶۵۶ مخاطب، فیلم سینمایی «خانوم والده» با ۱۳۹ هزار و ۵۵۶ مخاطب، انیمیشن «سفینه نجات» به کارگردانی هادی محمدیان با ۶۱ هزار و ۶۶۸ مخاطب، فیلم سینمایی «بی‌دار» به کارگردانی حسین امیری‌دوماری با ۴۴ هزار و ۷۰۰ مخاطب و فیلم سینمایی «بامبولک ۲» به کارگردانی محمدمتین اوجانی با ۲۸ هزار و ۹۶۸ مخاطب به‌عنوان پنج فیلم پرمخاطب در هفته سی‌وسوم معرفی شدند.

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کد خبر 1405081601179
حوریه تقدس نژاد
دبیر مرضیه امیری

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